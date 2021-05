Jeu Fini













Returnal fini avec la bonne fin en 22 heures, petit avis- Cette DA 100% Metroid/Alien- Propre techniquement- Ce gameplay speed et bourrin- Mi Rogue-MiVania- Bonne ambiance sonore avec quelques themes qui sortent du lots- Les combats de boss- Manque un poil de contenu- Il est ou le boss du biome 5 ?- Scenario finalement mouifReturnal, on s'en moquais et au final le jeu sera allez bien au delà des attentes.Housemaque a fait 100 pas en avant depuis Matterfall, un titre sympathique mais sans plus. Leur passage en full 3D est reussi a la perfection, les combats sont ultra fun et bourrin (manque limite plus qu'un double saut) et la DA... mettez Samus a la place de Selene et vous y etes. Les combats de boss ne sont pas en reste, mention special a celui du 3eme biome qui limite aurait pu servir de boss de fin tant sa mise en scène est dessus de celles des autres.Si je devais retenir 2 points faibles ce serait le manque de contenu une fois la vrai fin débloquée (meme pas un true last boss). Reste a retrouver les docs mais franchement osef. Ptete qu'il y aura des DLC avec nouvelles zones, mais j'en doute.Et ensuite le scenario: bon j'ai pas tout cerné mais je vois ce qu'ils ont voulu faire, heureusement que c'est pas le plus important dans ce type de jeu.Pour finir je ne comprend pas la polemique de la difficulté, le jeu etant certes exigeant mais pas si hardcore que certains le pense (j'en reparlerais ptete dans un autre article tant je ne comprend pas le delire), la preuve Shanks l'a fini... enfin normalement