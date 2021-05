Spécial = Top 10 Licence à revoir

Des licences qui vous aimeriez revoir au premier plan

Mardi Minuit

Toutes les licences sont concernées.

10 licences (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous n'êtes pas obligé de participer, évidemment, mais si vous participez, veuillez choisir 10 licences différents(réfléchissez bien, car ce n'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un licence choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àLe résultat sera donné normalement Mercredi après midi (ou soir).Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 10Gamekyo.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction des licences choisies) :Dino Crisis (3 Points)Fear effectStartropicsMotherKid icarusCastlevania (6 Points)Banjo Kazooie (3 Points)Ice ClimbersXenoblade X (2 Points)The mysterious murasame castleSuikoden (5 Points)Wild arms (3 Points)Alundra (2 Points)BioshockXenosagaBaiten Kaitos (5 Points)Way of samuraiLost planet (2 Points)Legacy of kain -la licence en général- (4 Points)OnimushaBloody RoarSilent Hill (5 Points)SSXJak And Daxter (2 Points)Dark CloudSplinter Cell (4 Points)Rayman (2 Points)Prince of PersiaDead Space (3 Points)Donkey KongSpyroBreath of FireEspgaludaGradiusMushihimesamaOut RunValkyrie Profile (2 Points)F-Zero (5 Points)Final FantasyLe Seigneur des anneauxGolden Sun (3 Points)Advence Wars (3 Points)The OrderVagrant StoryMetroidFablePersonaStarfox AdventuresSuper Mario RPGSecret of ManaChrono TriggerPhoenix WrightLa licence IcoWave Race (3 Points)James BondDarkstalkers (3 Points)Final Fantasy Crystal ChroniclesOkamiShining forceVirtua fighterPanzer dragoonLegend of thorBubble bobbleHalf-LifeDeus ExTenchuStar Wars : Knights of the Old RepublicL.A. NoireMass EffectConkerBurnoutPortalQuakeSleeping DogsTearawayRival SchoolsBushido BladeBrutal LegendHokuto No Ken (by arc System)Unreal TournamentJet Set Radio (2 Points)Time SplittersForbidden SirenGrandiaShadow HeartsDays GoneDeus exExcite bikeShenmueTop spin