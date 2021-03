Suite aux annonces de Jean Castex hier soir, le jeu vidéo semble totalement oublié alors qu’il est le 1er loisir numérique et culturel des Français, numéro 1 chez les jeunes : 87 % des 19-24 ans, 82 % des 25-34 ans jouent ! Fermer les magasins et rayons spécialisés, alors même que les rayons CD sont ouverts… serait incompréhensible. De nombreuses consoles sont précommandées et attendues, et les jeux se vendent aussi dans ces points de proximité. Vous aimez la jeunesse ? Comprenez alors ce que sont ses loisirs, ses habitudes culturelles. Le JV, c’est le loisir de toute une génération, le moyen de s’évader, partager, souffler. On a besoin du jeu vidéo, premier bien culturel !

Gamergen