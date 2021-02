- Cette ambiance de dingue- Le gameplay mixant shoot et pouvoir psy- Cay beau- Ambiance sonore au top- L'intrigue prenante- Un Metroidvania en 3D on aime- Ce passage dans l’Hôtel- Les gros boss- La chanson des crédits de fin qui m'a rappeler mon adolescence- Facilement Platinable (et oui ça compte)- Mini-Map pas toujours tres claire- Trop de documents a ramasser partout- Difficulté pas toujours bien dosée- Le DLC Alan WakeJ'ai adoré Control.L'univers mysterieux a un cachet norme et ferait un excellent film de SF, le jeu est juste sublime et ultra fluide dans son mode 60fps sur PS5, le gameplay qui melange shoot et pouvoir psy defonce vraiment bien et la structure Metroidvania (genre tellement peu exploité en 3D) est bien foutue avec pas mal de quetes et zones annexes. Typiquement le genre de jeu que j'aimeBon malheureusement a coté on se tape une carte pas toujours tres claire (en faire une en 3D etait compliqué ?... genre le truc que Metroid Prime faisait deja en 2003), des collectibles en veux tu en voila, certains ennemis sont complétement abusé tant ils ruinent notre barre de vie en 2 secondes et ce qui aurait du etre un cadeau pour les fans d'Alan Wake se revele être le passage le plus chiant de tout le jeu, heureusement l'autre DLC, The Foundation, sans etre marquant est bien plus agreable.