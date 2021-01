Trois petites lettres mettent à mal la production des PS5 et Xbox Series : ABF. Sans oublier les difficultés à se fournir en mémoire GDDR5 ou GDDR6, l'explosion du prix du fret des conteneurs maritimes et le contexte pandémique. Explications qui ne vont pas plaire aux gamers impatients



Officiellement, la PS5 est sur le marché depuis le 19 novembre 2020, une petite dizaine de jours après les débuts de la commercialisation de ses rivales, les Xbox Series de Microsoft. Dans les faits, pour un immense nombre de gamers, ces consoles ne sont pas encore réellement sorties : ils n'ont jamais eu la réelle possibilité d'en acquérir une unité. Et à en croire les échos, ce n'est malheureusement pas pour demain.

Jamais présentes sur les étals des boutiques, perpétuellement "actuellement disponibles" sur les e-shops (même les plus puissants), les nouvelles Xbox et surtout PS5 font face à des ruptures de stock majeures depuis leur lancement (depuis leur précommande, en fait). Et le gros bémol, c'est que si initialement une embellie était prévue pour cette fin janvier, on est, in fine, très loin de ce cas de figure. Au contraire, les dernières infos glanées par la presse spécialisée font plutôt état d'un scénario catastrophe, où il devrait rester très difficile de trouver une PS5 avant... la fin de l'été.



L'ABF, le substrat de toutes les convoitises

En cause ? Une synergie de facteurs, mais commençons par le plus important d'entre-tous : la pénurie d'un bien précieux et mystérieux composant, en l'occurrence l'ABF.



Quèsaco ? Il s'agit d'un substrat, d'une sorte de film, utilisé par les fondeurs de puces (processeurs) pour assembler les différentes couches entre elles. La généralisation de la nanogravure sur les processeurs a fait exploser la demande pour ce type de substrats, qui n'est pas produit par un immense nombre d'entreprises. Or, il est requis dans bien des produits techno : consoles, bien sûr, mais également des objets qui réalisent de plus grosses marges, sont produits en plus gros volumes et sont plus faciles à transporter et vendre : des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, etc.



En termes de puces, tant pour la PS5 de Sony que les Xbox Series de Microsoft, c'est AMD qui officie. Or, face à des monstres comme Samsung, Apple, Lenovo, etc. AMD n'est pas le client le plus prioritaire du moment pour les fournisseurs d'ABF, qui voient leur carnet de commandes exploser, les délais être retardés et les tarifs augmenter, comme l'écrivent nos confrères de Tom's Guide. Qui plus est sur une console de salon et ses marges confidentielles, sans même parler de son fort encombrement (surtout sur cette génération) et donc de son coût important en termes de transport et de stockage...



Prix du conteneur multiplié par 5, mémoire en rade,... : d'autres difficultés en vue

Ajoutez à cette pénurie majeure des difficultés à se fournir en mémoire GDDR5 et GDDR6 (ceux qui recherchent une carte graphique récente font les frais de cette difficulté depuis plusieurs semaines déjà), un contexte pandémique qui voit le prix des conteneurs de fret maritime exploser (multiplié par 5 ! ) et vous obtenez de très très grandes difficultés à mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X en ce moment, mais probablement encore dans les mois à venir. Un retour vers une situation normalisée n'est en effet pas à prévoir avant l'été, au mieux. De nouvelles unités seront bien mises sur le marché avant cela, mais de manière parcellaire, à coups de milliers d'exemplaires ci et là. Largement insuffisant pour répondre à la demande, même si vous maltraitez la touche F5 de vos webshops habituels...



Toute l'industrie paralysée ?





Ce cadre ne profite pas non plus à ceux qui ont déjà mis la main sur la PS5 : vu le faible parc de machines dans le monde, les gros éditeurs (first ou third party) n'ont aucun intérêt à sortir des jeux triple A alors qu'il n'y a pas encore assez de monde qui détient la PS5... On risque donc très fort d'assister à un paralysie de l'agenda des sorties vidéoludiques. Même si Horizon Zero Dawn 2 et God Of War Ragnarok sont toujours programmés pour 2021, même s'ils devraient paraître en cross-gen (PS5 + PS4), ce contexte de fabrication perturbée n'est pas vraiment propice à leur sortie en grandes pompes...



Dans les étages décisionnaires des Sony comme Microsoft, on doit plus que jamais regretter de ne pas avoir patienté avant de sortir cette nouvelle génération de consoles. D'autant plus que pendant ce temps-là, avec un line-up 2020 loin d'être mémorable, Nintendo écoule sa Switch, parue en 2017, par centaines de milliers de palettes...