- L'intrigue de Star Wars : Jedi Fallen Order prend place entre les événements de Star Wars : Episode III - La Revanche des Siths et Star Wars Episode IV - Un Nouvel Espoir. Nous incarnons un jeu Padawan nommé Cal qui a survécu à l'Ordre 66, qui sera traqué par l'Empire et ses Inquisiteurs.



- Cal porte les traits de l'acteur Cameron Monaghan, qui est connu actuellement pour incarner le Joker dans la série Gotham.



- Le jeu est considéré comme étant canonique à l'univers de Star Wars.



- Contrairement à de nombreuses productions Electronic Arts tournant sous la Frostbite Engine de DICE, Star Wars : Jedi Fallen Order tourne sous l'Unreal Engine 4.



- Le jeu est dirigé par Stig Asmussen, qui est notamment connu pour avoir été le Game Director de God Of War 3 quand il était chez Santa Monica Studios.



- Jason de Heras est le designer en chef de la partie combat du jeu. Il a aussi occupé ce poste sur God Of War 3 et God Of War Ascencion.



- Les développeurs promettent un ton sombre dans l'ambiance et l'intrigue. Cette dernière est principalement écrite par Aaaron Contreras qui est connu pour avoir été le scénariste principal de Mafia 3, et pour avoir travaillé sur l'intrigue de Far Cry 3. Ceci, avec l'appui de Chris Avellone (Star Wars : KOTOR 2, Fallout 2, Fallout: New Vegas) qui est en charge de quelques éléments de l'intrigue et des dialogues.

