Son de trompettes







Troll de l’année





----------------------------------------------------------------

7,77%

5,82%

3,88%

2,91%

1,91%

Le bide de l’année qui t’a fait chialer







16,5%

8,74%

6,79%

4,85%

2,91%

Le bide de l’année qui t’a fait plaisir







13,59%

4,85%

3,88%

2,91%

1,91%

Le scandale de l’année







6,79%

5,34%

4,37%

3,40%

2,91%

1,91%

Le constructeur de l’année



57,28%

24,27%

4,85%

Le développeur de l’année



44,66%

6,79%

5,82%

2,91%

La turbo-baffe technique







36,40%

9,22%

5,82%

2,91%

2,42%

1,91%

Bande-son de l’année







26,21%

9,21%

4,85%

4,37%

3,88%

2,91%

2,42%

1,91%

Direction Artistique de l’année







18,49%

4,82%

1,91%

Déception de l’année



6,79%

4,85%

4,37%

3,88%

2,91%

2,42%

1,91%

Surprise de l’année







4,85%

3,88%

2,91%

2,91%

Le jeu de l’année





21,84%

12,62%

11,16%





4° - Super Mario Odyssey (Switch) – 10,19%









5°. Assassin’s Creed: Origins (PC, PS4, X.One) – Sonic Mania (Multi) – 3,88%











7°.– CupHead (PC, X.One) – Horizon: Zero Dawn (PS4) – NiOh (PC, PS4) – 2,91%





10° - The Witcher 3 (PC, PS4, X.One) - 2,42%

4° - Super Mario Odyssey (Switch) –5°. Assassin’s Creed: Origins (PC, PS4, X.One) – Sonic Mania (Multi) –7°.– CupHead (PC, X.One) – Horizon: Zero Dawn (PS4) – NiOh (PC, PS4) –10° - The Witcher 3 (PC, PS4, X.One) -

1,91%

------------------------------------------------------------------------------------

[Musique + Générique de fin]

117 , Aiolia081 , Akinen , Apollokami , Amassous , Arngrim , Barberousse , Biboys , Birmou , Cajp45 , Calishnikov , Carapuce , Chaussettes , Cladstrife59 , Corrin , Darksly , Diablass59 , Dokou , Ducknsexe , Egguibs , Eldren , Eldrick , Electron , Evilchris , Famimax , Fan2jeux , Fifine , Foxstep , Fredone , Gaeon , Gantzeur , Gareauxloups , Genjitakiya , Genraltow , Giusnake , Gunotak , Hijikatamayora13 , Hyoga57 , Icebergbrulant , IDD , Jenicris , Karbon , Kevisiano , Killia , Kidicarus , Kira93 , Kirk , Kurosama , Leonr4 , Link80 , Linkudo , Lion93 , Lordguyver , Madness7 , Maddox69 , Marchand2sable , Megaman , Melkaba , Mikaou , Minbox , Misterpixel , Momotaros , Monz666 , Nakata , Negan , Nicolasgourry , Octobar , Ocyn , Odv78 , Oenomaus , Plistter , Popomelos , Predagogue , Qbigaara49 , Raeglin , Raiko , Raph64 , Revans , Roivas , Sandman , Shambala93 , Shido , Shigeryu , Shincloud , Shindo , Shinz0 , Shiranui , Slad , Slyder , Sonilka , Sora78 , Stardustx , Temporell , Terminagore , Torotoro59 , Tvirus , Uchii , Voxen , Weldar , Wilhelm , Zaifire , Zephon