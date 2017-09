[Officiel] South Park : L'Annale du Destin n'aura pas les voix françaises officielles [Officiel] South Park : L'Annale du Destin n'aura pas les voix françaises officielles

Terminé les rumeurs : Ubisoft annonce officiellement que South Park : L'Annale du Destin ne bénéficiera pas des voix françaises officielles. Dans un rapport livré par l'éditeur, ce dernier s'excuse auprès des fans et explique que si les voix étaient bien prévues à l'annonce l'année dernière, les divers reports (et la modification de plusieurs séquences) ont changé la donne et lorsque est venu le temps d'entrer dans la phase de doublage, les discussions avec les voix officielles n'ont pas pu aboutir, sans que l'on sache réellement pourquoi.



De fait, le jeu bénéficiera bien de voix FR (mais non officielles) ainsi que la possibilité d'opter pour la VO. Et histoire d'être attristé jusqu'au bout, sachez que la France sera l'un des seuls territoires au monde à ne pas avoir le doublage officiel. Fâcheux vu sa réputation.



South Park : L'Annale du Destin sortira le mois prochain sur PC, PS4 & One.