-------------------------------------------------------On se retrouve samedi, avec l’éminence grise de la secte solaire, un breton quelque peu dépité de l’évolution de son genre chéri, un homme de goût à la prose efficace ainsi que le « propagandiste » Linux du site. Des larmes de joie ou de haine auront coulées suite à la note de Gamekult sur Xenoblade 2, Shanks aura sorti son test et la touche F5 de deux trois bloggeurs aura rendu l’âme dans l’intervalle. Bonne semaine !

Who likes this ?

posted the 11/29/2017 at 08:58 AM by iglooo