GENJITAKIYA

Réponse le : 30/10/2017 -----------------------------------------------------Réponse le : 30/10/2017



SHINZ0

Réponse le : 30/10/2017 Réponse le : 30/10/2017



SHIDO

Réponse le : 30/10/2017 Réponse le : 30/10/2017



FAMIMAX

Réponse le : 31/10/2017 Réponse le : 31/10/2017





Rendez-vous samedi avec des survivants, l’homme sans disque dur du site et encore une déclaration d’amour. Ca va se finir par des mariages toutes ces histoires !



Les précédents questionnaires :



Birmou , Corrin , Darksly , Diablass59 , Fredone , Gantzeur , Hyoga57 , Jenicris , Kevisiano , Killia , Leonr4 , Lion93 , Misterpixel , Nakata , Shambala93 , Shincloud , Sora78 , Torotoro59 , Uchii , Voxen



-------------------------------------------------------Rendez-vous samedi avec des survivants, l’homme sans disque dur du site et encore une déclaration d’amour. Ca va se finir par des mariages toutes ces histoires !