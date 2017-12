[url=www.gamekyo.com/_game_playerunknown-s-battlegrounds.html] Player Unknown’s Battlegrounds [/url] trône au dessus des questionnaires comme des succès de l’année. Disponible en early access sur PC, bientôt disponible sur Xbox One, le phénomène multijoueurs de

RAPH64

OENOMAUS

Réponse le : 11/11/2017



HIJIKATAMAYORA13

Réponse le : 09/11/2017



ODV78

Réponse le : 09/11/2017



GIUSNAKE

Réponse le: 02/12/2017





On se retrouve mercredi avec du goutû, comme d’habitude me direz-vous. Pour ceux qui n’auraient pas encore répondu au questionnaire et souhaitent y participer, magnez-vous, les places commencent à devenir limitées.



Les précédents questionnaires :

Voilà, c'est fait.Zelda BoTW ou Super Mario Odyssey, tel est la question... Les deux !Le succès insolent de la Switch, mérité selon moi pour l'une des meilleurs consoles Nintendo depuis la GameCubeSonic Forces, j'espérais beaucoup de lui, mais à la fin, il est actuellement en train de chier magistralement...Perso, moi j'ai adoré les graphismes pastel de Zelda Breath of The Wild, ça donnait une touche dépaysante si immersif au jeu, qu'on a l'impression de voir une œuvre d'art prendre vie. J'ai aussi un coup de cœur pour la DA du prochain Xenoblade Chronicles 2... ( Avis 101% honnête )La bande-son de la plupart des gros jeux Nintendo qui sont sortis cette année ( Mario, Zelda ) mais j'ai aussi une préférence pour la bande-son de Sonic Mania, ce feeling nostalgique, oh mon dieu... SONIIIKEEUHHH !!!!!Horizon Zero Dawn pour sa plastique flamboyante, et Assassin's Creed Ogins pour ses graphismes qui tappe dans le " Nil ", ambiance égyptienne oblige.Nintendo, mais bordel qu'est-ce que ça fait un bien fou leurs nouveaux jeux...Nintendo, parce que Zelda dans mes chiottes, j'en rêvais depuis que je suis tout petit.En fait, il y en plusieurs évènements qui m'ont désagréablement surpris :- EA qui n'a cessé d'agir comme un connard qui fait chier son monde pendant toute l'année, tant sur son " soutien " spectral de la Switch, que sur l'affaire sur la gestion de projet du Star Wars de Visceral.- Microsoft qui nous prend pour des cons à force de masquer les doutes sur le problématique line-up de jeux de la Xbox One X en reportant de gros jeux AAA jusqu'à l'année prochaine...- Et enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin, la stupéfiante et indigne réfléxion d'un jeu rétro-moderne fait par Link49 sur la bouillie de pixels de Project Octopath Traveler. Bravo, ça, ça mérite la palme d'or du scandale de fan de l'année.L'échec de plein de jeux " mineurs" dont j'en ai mal cerné le potentiel réel.Fire Emblem Warriors, honnêtement il méritait mieux que Hyrule Warriors...Hideki Kamiya et Yoko Taro, les trolls incarnés.1 - Zelda BoTW ( Ex aequo avec Mario Odyssey )2 - Mario Kart 8 Deluxe3 - Mario + Rabbids Kingdom Battle4 - Splatoon 25 - Sonic ManiaUne année de jeux encore plus spectaculaire pour la Switch pour 2018, et puis c'est tout... pour le moment.g]Poses toi une question et réponds y.[/g]Question : Les jeux vidéo ont-ils ruiné ma vie ?Réponse : Oui, mais fort heureusement il m'en reste encore deux.Je propose de terminer sur une bonne nouvelle, Half-Life 3 n'aura aucune chance d'être reporté... étant donné qu'il ne sortira jamais.Hello, Oenomaus "oldgamer" depuis plus de 30 ansActuellement, pas de titres ne sortent du lot. Mais j'ai pris plaisir sur plusieursCe fut Nioh qui fut une agréable surprise. Alors que je ne suis pas du tout fan des gameplays dans la veine des " Dark Souls"Zelda car malgré ses qualités, la magie n'a pas pris avec moi. Je me suis laissé trop entraîner par le foin médiatiqueCupheadHorizonGuerrilla Games pour avoir osé se lancer sur une toute nouvelle licenceAucun à mes yeux pour cette annéeRien à mes yeuxLawbreakersAucun"Ce ne sont plus les graphismes qui comptent mais le catalogue de jeux"! Il y a trois ans, nous n'avions pas droit au même discours avec certainCe n'est pas un top en soi mais les 5 jeux qui m'ont le plus marqués cette année: Nioh, Horizon, AOC, Cuphead et Persona 5Spiderman, Day gone, God of war, Far cry 5, State of Decay 2, Anthem, Rdr2Qu'est-ce qu'un pet?Un pet est un vent qui annonce avec fracas l'arrivée du général caca et son armée la diarrhéeLa concurrence est bénéfique pour les joueurs. Alors stop cette guerre puérile de qui a la plus grosse car de toute manière, c'est moiPrésent depuis quelques années sur Gamekyo qui est un peu comme la cantina de Star Wars et joueur depuis presque 30 ans, je dirais que je suis un nostalgique des années 80-90 que je considère comme l'âge d'or du JV.P5 mais 2017 est une année riche en hitsDB fighterZ clairement à défaut d'avoir eu un trailer de Resident Evil 2 RebirthMarvel vs capcom infinite Capcom l'a présenté les joueurs ont réagis, Capcom a bullshitté avec l'opinion et hop le jeu a bidé... Le gameplay est propre, le reste à vomir.Zelda il y a aussi Nioh ou Nier mais Zelda à clairement le titre.Nier Automata et j'ai adoré la BO de Tekken 7Star Citizen voir une atmosphère quittée en temps réel depuis le sol d'une planète c'est un sacré progrès dans l'histoire du JV sans parler du reste...et je ne suis pas pciste.Nintendo clairement Zelda, Mario que dire de plus.Sony clairement qui domine le marché et continue d’enchaîner un sans faute mais avec une rétro digne de ce nom ce serait parfaitKojimagate mais je dirais aussi EA sa fermeture de studio sur Viscéral et le rachat récent de Respawn.Marvel vs Capcom Infinite pourquoi Capcom chiez vous sur votre légende ainsi ?Evil Within 2 qui est un excellent survival horror qui mérite plus de visibilitéCapcom clairement avec ses non annonces et son MVCI.ZeldaResident Evil 7Nier AutomataNiohEvil Within 2Dragon Ball Heroes en occidentDQ XIResident Evil 2 RebirthShenmueFFVII RebirthLe spin off de Front MissionFrom Software en généralJ'avais de prime abord le passage de Last Action Hero " être ou ne pas être " mais je vais plutôt dire :Pourquoi Bandai Namco ne sort pas DB Heroes sur 3ds en occident ?Parce qu'ils sont cons !J’espère voir une année 2018 aussi folle que 2017 en terme d'annonces, de sorties puis arrêtez de vous batter pour vos constructeurs favoris pensez toujours à Michael Ironside et John McGingley (Zeist les gars) dans Highlander le retour durant ces moments.Odv78 joueur de versus fighting dans l'âme et amoureux de la valkyrie LennethMon jeu préféré de cette année est Nier Automata qui malgré des graphismes d'une autre génération réussit avec brio à surprendre le joueur par la qualité exceptionnelle de sa bande son et l'intensité émotionnelle de son scénario. Un jeu à ne surtout pas rater.Ma surprise va pour l'annonce totalement inattendue de Dragon Ball FighterZ qui sera surement un de mes achats day one de 2018Final Fantasy XV à cause de son scénario complètement bâclé. Tant d'années d'attente pour ça ? Ils ont pas honte chez Square EnixHorizon Zero Dawn qui à tous les niveaux est une vraie œuvre d'artNier Automata ou l'émotion pureHorizon Zero DawnPlatinum Games pour Nier AutomataSony ils ont les meilleurs jeuxFinal Fantasy kit XVFinal Fantasy troll XVNier AutomataHorizon Zero DawnGravity Rush 2Guilty Gear xrd Rev2Persona 5Dragon Ball FighterZShenmue 3IndivisibleGhost TsushimaNi No Kuni IISpider-ManThe Last of Us Part 2Quelle est la meilleur console du moment ? Celle qui a de vraie exclues ; la ps4 forcément ^_^Que la Force soit avec vousBonjour je suis un membre cool de Gamekyo.. J'aime toute les consoles, et en particulier les consoles puissantes depuis peu. Je suis presque souvent neutre, mais j'aime rire de tout.Match Land sur mobileGt Sport sur ps4.. déçu de chez déçu. mais ils ont branlé quoi PD pendant plus de 4 ans ?g]Ta déception de l'année?[/g]La PS4 pro je l'ai essayée chez un pote.. moche nul à chier. (pas de lecteur Ultra 4K HD un comble).DBFighter Z même si il n'est pas encore sorti.L'animé Dragon Ball Super.. la musique du combat Sangoku Ultra Instinct contre Jiren (c'est pas du jeu je sais)Forza 7 sur Xbox One X > all.Turn 10.MicrosoftGT Sport j'suis désolé.Aucun je suis pas comme ça.Knack 2.. parce que Sony y croit.Moi.Karbon (le mentaliste)misterpixel (le sauveur)kayama (l'architecte)spliner (la brute)negan (le survivant)Ori 2 !!!!!!!Il est où Shenmue 3 ?Dans ton culMicrosoft finira premier de cette gen