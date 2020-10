En 2016 sortait au Japon sur PS Vita le BTA "Uppers" par la team de Senran Kaguran mettant en scene des lycéens musclés se mettant sur la tronche.Le jeu avait fait un bide, mais en 2018 Marvelous annonce pour l'occident une version PS4 traduite en Français puis une version PC. Deux ans aprés le jeu sort enfin.... mais ça sera uniquement sur PC.Pour l'heure aucune raison n'a été invoquée sur ce long report de deux ans et pourquoi seule la version PC sortira, mais depuis l'annonce et les multiples reports la question de la censure se pose car le jeu proposait quelques passages un peu délicat, a savoir entre autre de finir la tete dans les seins ou la culotte des lycéennes qui nous encourageait durant les combats.Uppers est prévue sur PC le 21 Octobre prochain pour 29,99 euros avec une edition Digital Deluxe comportant l'OST et un artbook pour 39,99

Who likes this ?

posted the 10/10/2020 at 09:27 AM by guiguif