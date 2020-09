AHL (Alain Huyghues-Lacour) ancien rédacteur en chef de Joystick, de Consoles+ et Nintendo Magazine. "C’est la guerre des consoles et la guerre des plateformes...ça c'est nouveau" "Le playstation + Collection m'a fait rigoler" (face à l'offre Gamepass de Microsoft) Conclusion il prendra une PS5 "classique" (pas au lancement) et il s’abonnera au Gamepass pour jouer sur PC.

Who likes this ?

posted the 09/21/2020 at 07:44 AM by nicolasgourry