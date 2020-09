Super Mario 3D All Stars a leaké sur Internet et il semble que tous les jeux soient de simple roms/iso émulés selon OatmealDome sur Twitter.Galaxy et Sunshine fonctionnent sous un émulateur maison Wii et GameCube nommé "Hagi" sans doute réalisé par NERD (division Nintendo of Europe).Mario 64 fonctionne sous un émulateur N64 sans qu'il sache lequel. La ROM "Mario 64 Shindou Pack" est utilisée et il y a eu quelques patch de texture, de code et de texte (il est intéressant de noter que la caméra à la première personne a vu ses commandes par rapport à l'original... il ne dit pas si c'est aussi le cas sur Sunshine).Pour Galaxy il semble qu'ils aient recompilé le code d'origine pour l'exécuter nativement sur le processeur Switch, mais tout le reste (GPU / Audio) s'exécute dans l'émulateur.Bref Nintendo est pret a lacher des roms/ios 64/GC et Wii au détail sur sa Switch.