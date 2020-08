Jeux Vidéo

Phil Spencer dit que l'approche de Microsoft ne consiste pas à vendre plus de consoles que Sony ou Nintendo

Par Cian Maher 16/08/2020



Spencer a fait cette déclaration lors du podcast Animal Talking de Gary Whitta, que vous pouvez regarder en anglais dans la vidéo intégrée ci-dessous.







"Si [vendre plus de consoles que Sony et Nintendo] était notre approche, nous ne sortiront pas nos jeux sur PC", a déclaré Spencer. "Nous ne mettrions pas nos jeux sur Xbox One, nous ne ferions pas le xCloud et nous n'autoriserions pas les gens à jouer aux jeux sur leur téléphone."



Penser à "Combien de consoles je vends par rapport au nombre de consoles vendues par une autre entreprise ", "Sony, Nintendo ou d'autres sociétés à l'époque, ce n'est pas notre approche." a-t-il ajouté.



Spencer a poursuivi en disant que Microsoft tentait de créer des expériences autour des joueurs, ce qui explique des initiatives telles que le Xbox Game Pass et le xCloud, permettant aux gens d'accéder à des exclusivités first-party sur une large variété de plates-formes différentes. Pour être honnête, étant donné que Halo Infinite a été repoussé en 2021, il est devenu essentiel pour Microsoft de se pencher sur ses services, au lieu de se concentrer strictement sur le hardware sans son titre de lancement qui était prévu.



Il faut signaler qu'une variété de titres Xbox 360 précédemment retirés de la liste ont récemment réapparu sur le Microsoft Store, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour ceux qui s'intéressent à la rétrocompatibilité, vu la polyvalence qu'offre Microsoft maintenant aux joueurs sur Xbox, PC et smartphone.



Pour finir la production de la PS5 devrait être le double que celle de la Xbox Series X, bien que le patron de Valve, Gabe Newell, estime que cette dernière est la meilleur.



La Xbox Series X sera lancée en novembre 2020, bien qu'il n'y ait pas encore de date précise

Source : https://www.vg247.com/2020/08/16/phil-spencer-microsoft-xbox-series-x/ Certains d'entre vous ont un raisonnement à court terme et ne comprennent pas la stratégie de Microsoft. Cela fait pas mal de temps qu'on peux penser qu'ils délaissent leur (s) consoles (s), pour se consacrer aussi à l'édition et surtout la distribution en numérique des jeux vidéo (avec quelques fois des échecs comme le Games for Windows , mais c'est comme ça que l'on apprend). Microsoft est une entreprise qui voit sur le long terme, et qui a anticipé l'avenir du jeu vidéo.Sony de son coté tâtonne un peu avec son PlayStation Now qui n'attire pas vraiment les foules, ils ont même abandonnés leur marque PlayStation pour la distribution de média sur les smarts TV et leurs lecteurs Blu Ray, pour le remplacer par Android, et se rapprocher même avec Apple pour proposer sur certaines TV l'application Apple TV.Microsoft quand a eux mise tout sur la distribution numérique et sur le cloud, leur offre Xbox Game Pass intéresse de plus en plus de monde, leur xCloud fait vraiment rêver, et même si l'on parle moins de la Series X que de la PlayStation 5 et alors ? Son design annonce la couleur, la Series X sera pour Microsoft juste une "config PC" de plus pour attirer les réfractaires aux ordinateurs, et ils vont tout miser sur les jeux eux même et leur distribution en numérique.Ca peut sembler risquer, mais ça va tellement vite dans ce milieu, et on reparlera dans quelques années. Qui s'imposera au final ?Il vaut mieux se préparer pour quoi ? On voit bien que Sony commencent à regarder plus loin (le PSNow pas bien convainquant et quelques jeux SIE sur PC pour tâter le terrain), mais dans cette ère du tout numérique si ils arrivent pas à s'imposer comme l'un des géants de distributions de media et pas que jv (il y aura pas de place pour tous le monde, MS, Google, Amazon, Netflix, Apple, Steam, Disney, Warner, ça commence à en faire...), que va t'il se passer ? SIE risque pas de finir éditeur tiers ? Et garderont-ils tous leurs studios ?