Voici les paliers déjà franchis et les prochains à venir

Pour ceux qui seraient passé à côté, Eiyuden Chronicle est un jeu développé par un nouveau studio fondé par(Suikoden I & II) et(Suikoden I & IV).Le Kickstarter a été lancé la semaine dernière et à déjà franchi la barre des 2.5 millions de dollars récoltés.Actuellement, il manque 2600 dollars / 2200 euros pour franchir le prochain palier. La musique sera alors jouer par un véritable Orchestre et ne sera pas conçue via des instruments pré-enregistré dans un logiciel.Le palier suivant offrira plus d'immersion et de lien entre les personnages en permettant aux membres de votre équipe de communiquer entre eux.Et enfin le dernier palier affiché pour l'instant est nommé "The Pretty Soldier". Pour l'instant on ne sait pas si il s'agit d'un nouveau personnage ou de l'ajout de cosmétiques pour notre héros.