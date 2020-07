C'est un peu passé inaperçu comme on est surement dimanche, mais ça a mis les medias gamer et tech italiens en ébullition suite à un tweet d'un des ingénieurs graphiques de la PS5, Rosario Leonardi, qui voulait répondre à une question...la traduction du tweet en question :« Je sais que vous êtes curieux, mais je suis légalement contraint et je ne peux rien dire qui n’a pas été rendu public. Comme vous le savez probablement, l’architecture de PS5 est un juste milieu entre RDNA1 et RDNA2, avec des caractéristiques uniques. PlayStation 4 Pro était aussi une sorte d’hybride entre GCN2 et 4 »Quelque media tech américains ont repris l'info aussi, mais il est clair que ça fera beaucoup parler à partir de demain...A votre avis est ce une des raisons pour lesquelles on a du 30 fps sur PS5 à tous les étages et surtout cela justifie-t-il la "bourde" du 4K sur far cry 6?oui il est vrai que j'extrapole, mais attendons d'avoir le fin mot de l'histoire par rapport à l'ingénieur...update de tom's hardware IT (seulement d'eux pour le moment)"L’ingénieur se rétracte, expliquant que le GPU est basé sur RDNA 2 avec quelques fonctionnalités supplémentaires et une de moins. Qu'en pensez vous?"