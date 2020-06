Gameblog

"Au cours de mes interactions avec Nintendo, j'ai eu la possibilité de parler avec de nombreuses personnes allant des nouvelles recrues jusqu'aux directeurs. J'ai même eu la chance de parler avec monsieur Hiroshi Yamauchi (président de Nintendo de 1949 à 2002, ndlr), qui était toujours vivant à l'époque. À chaque fois que je posais des questions (à quelqu'un de Nintendo), je recevais toujours les mêmes réponses, peu importe à qui je posais la question ou le poste de cette personne au sein de la société. J'étais choqué, je n'avais jamais été en contact avec une société dans laquelle tout le monde tenait la même position, avait les mêmes désire et travaillait de manière unie. Chez SEGA, il était garanti que je recevrais au moins une réponse différente (rires). J'ai été impressionné par le fait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et je me suis dit "pas étonnant que nous ayons perdu contre eux !""Chez SEGA, la liberté et la possibilité de prendre une idée dite comme ça de quelqu'un, de l'étoffer et d'aller jusqu'au bout avec elle était sa plus grande force. À l'époque, j'étais convaincu que la chose la plus SEGA-esque à faire était de se consacrer sérieusement au fait d'être une société uniquement dédiée au software qui continue de créer des titres véritablement uniques. Cette sensation est toujours là. Je pense après tout qu'au fond, le coeur de SEGA est celui d'une société indépendante."