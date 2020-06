Grande voix du cinema, Patrick Poivet est décédé a l'age de 72 ans. Il est entre autre connu pour avoir été la voix de Bruce Willis dans la plupart de ses films, mais aussi de Tom Cruise ou encore Mickey Rourke.Dans le domaine du jeu video on a pu entre autre l'entendre dans le role de Serious Sam, mais aussi de B. J. Blazkowicz dans Wolfeinstein 2 en remplacement de Patrick Béthune, lui mème décédé il y a 3 ans.On a d'ailleurs pu l'apercevoir dans le StreamVF consacré au jeu en compagnie de Donald Reignoux.

Like

Who likes this ?

posted the 06/16/2020 at 07:51 PM by guiguif