Ayant bientôt KH 3 je songe à commencer un nouveau JRPG avec une aventure assez épique et une bonne histoire (même basique si elle est bien raconté ça me va) Disons que je cherche vraiment une expérience marquante un truc qui à la fin te fais dire " waw c'était énorme "Pour ce qui est du gameplay vu que je ressors de KH3 et au vu de mes jeux précédant je suis très axé action après le tour par tour me dérange pas en soit si c'est prenant et dynamique ca me va.