LES QUALITÉS



Une histoire bien écrite

Cloud est attachant, classe (First class ), avec des émotions

Des personnages secondaires, finalement pas si secondaire que cela (mention spéciale à Jessie my Waifu)

Certaines musiques qui resteront au panthéon vidéo-ludique

Des combats tactiques, dynamiques et bien équilibrés

La difficulté bien présente mais bien dosée

Du fanservice à foison

De l'humour bien parsemé

Tout ce qui touche aux invocations est bien foutu (obtention, utilisation en combat, Fx)

Une narration "TLOU-esque"

Un final dantesque



LES DÉFAUTS



Des chapitres un peu plus "faiblards" que d'autres

Des longueurs non nécessaires

La voix de Barett (il faut un temps d'acclimatation)

Quelques répliques qui flirt avec la niaiserie

Des espaces d'exploration qui auraient mérités d'être un peu plus ouverts

Trop peu de mini-jeux

Les phases en moto... ouais... nan vous n'étiez pas obligé

Un final qui va faire jazzer

RESSENTI et AVIS

des cinématiques en veux tu en voilà

Après 42h de jeu, j'en ai enfin vu le bout et je peux le dire :Nomura a joué avec mon coeur, ce bougre. Le climax m'a fait bégayé, insulté, rire et presque pleuré. C'était beauN'ayant jamais fait FFVII original, je n'étais pas sans connaître l'univers étendu du jeu entre Crisis Core, Dirge of Cerberus, Advent Children, les OAV post Crisis Core.Je partais donc pas tout à fait ignorant de quelques grands axes de l'histoire et de ses personnages que je connaissais sans réellement les connaître.Le jeu est "généreux", clairement, sans non plus être dans l'opulence. Les quêtes annexes ne sont pas si nombreuses que cela, les mini jeux aussi mais elles sont bien incorporés dans l'univers, de sorte que cela ne choque pas à outrance. Elles font suite logique à l'histoire pour certaines.Le contenu annexe n'est par contre pas au rendez-vous que ce soit avant ou après le New Game +Ce que le jeu perd en contenu complémentaires, il l'amorti dans la quête principale où l'on a droit à une réalisation au petit oignon, avec, des dialogues souvent bien écrit mais aussi des scènes haletantes, survitaminés et touchantes d'humanité.On prends aussi plaisir à suivre Cloud en tant que mercenaire rendant service ou aidant ses prochains comme le ferait un héros sans réellement l'assumer. Et faire de nombreuses rencontres qui font que les quartiers où l'on passent sont imprégnés d'une histoire, de vie et d'une ambiance palpable. Les pnj parlent et nous livres leur passif juste en laissant ses oreilles traînés, tout en marchant vers notre prochaine quête ou bidonville à explorer. L'histoire se pose, se déroule et prend son temps pour raconter ce qu'elle a à raconter avec flashbacks à l'appui, décentration des personnages principaux et changement de perspective.On pestera sur certains chapitres moins intenses que d'autres, aux enjeux et rebondissements moins marqués mais suivi sans réel déplaisir (sauf peut-être 1 bien long et relou).Pour ce qui est des combats, c'est fort en adrénaline face aux boss et certains mobs bien tenaces. Je serais mort au cours de ma partie 3 ou 4 fois par faute d'inattention ou d'une mauvaise préparation avec mes matérias.La difficulté reste néanmoins bien dosé, on est pas dans un Dark Soul, et on progresse avec la sensation d'avoir eu du challenge.Ayant fait le jeu en VF, avec qq craintes, je peux dire que je suis agréablement surpris par la qualité du voice acting. Celui de FFXV était déjà très bon après tout et disons qu'ici cela reste une option que je ne regrette pas d'avoir choisi pour un 1er run.Enfin, oui y a du fan service, y a des choses qui je pense ne sont pas dans le jeu original mais finalement cela se fait avec cohérence. On suit les actions d'Avalanche ce fil est bien respecté du début jusqu'à la fin malgré que les enjeux prennent une ampleur dépassant ce que nous montre les premiers chapitres du jeu.Les antagonistes ont tous une justification à être là et on comprend pourquoi on en arrive à la conclusion. Conclusion qui ouvre un champ de possibilité énorme pour les suites du jeu.Il s'agit sans équivoque de mon GOTY 2020. Non pas parce que la concurrence est assez faible en ce début d'année mais parce que le jeu m'a transporté et fait voyagé au gré de ses musiques tantôt bucoliques, tantôt boosté à la nitroglycérine mais toujours avec des notes justes.En parlant de note, je le placerai à