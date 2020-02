et non ce n'est pas le nouveau Sonic de Sega, mais un fangame dans une magnifique 2D (reprenant le style de l'opening de Sonic Boom et de l'OAV) qui revient un peu sur le devant de la scène apres 4 ans d’absence.

Who likes this ?

posted the 02/28/2020 at 10:32 AM by guiguif