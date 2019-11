Mistwalker enchaine les ratés, apres Terra Wars 2 l'année derniere, c'est maintenant un autre jeu mobile de la firme, Terra Wars, qui fermera ses portes le 24 Decembre apres seulement 176 jours d'activités et une sortie exclusivement japonaise.De quoi encore se demander pourquoi Mistwalker ne refait pas un petit tour sur console.

Like

Who likes this ?

posted the 11/22/2019 at 06:20 PM by guiguif