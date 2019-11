Voilà on est à quelques mois des sorties des consoles next gen de la neuvième génération qui seront la ps5 et la xbox scarlett et ayant acheté toutes les consoles sony de la ps1 à la ps4, de la psp à la ps vita.

Je ne peux m'empêcher d'avoir des craintes sur l'avenir de la ps5. Après avoir regardé l'xbox X019 et leur différentes annonces(il est vrai que leurs exclus ne sont pas terrible)entre le game pass, Xcloud et probablement l'offre xbox all access qui permettra d'acquérir la scarlett aussi simplement qu'un smartphone avec un abonnement téléphonique,tout ça donne très envie d'avoir la console day one.

J'ai l'impression que sony aura dû mal cette fois(même avec leur ssd,leur audio 3D,leur ray tracing,leur rétro ps4 partielle,leur AAA) face à la concurrence qui proposera sûrement à quelques détails près la même chose.

A moins que sony nous refasse l'exploit d'une console à 399e(tout comme l'était la ps4 à sa sortie)et une rétro totale(ps1,ps2,ps3,ps4,psp,ps vita) avec le choix de la capacité d'un ssd en cartouche( d'après le brevet)comme ça cela permettra effectivement d'avoir une console à bas prix et de ne pas dépasser le prix psycholgique de 399e.

Alors que pensez vous de ça?