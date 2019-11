Microsoft

Hier un pote m'a envoyé un lien concernant le casting de la série TV Halo qui continue de d'étoffer. Et en voyant qui va incarner Jacob et Miranda Keyes je me suis dis que ça allait grave partir en couille.Et bien ça ne loupe pas, sur Facebook notamment ou la nouvelle à hérissé les poils de plusieurs fans qui ne comprennent pas cette manie de remplacer les personnages dans leur apparence sans aucune raison.Là en l'occurrence Jacob Keyes sera joué par Danny Sapani, et Miranda Keyes sera jouée par Olivia Grey.Autant dire que vu la polémique autour de la petite sirène, ça risque de rajouter de l'huile sur le feu concernant cette pratique de plus en plus courante.Par contre un autre détail me bloque perso. Dans le casting je vois aussi Charlie Murphy, elle doit jouer le rôle d'une humaine, élevée par des Covenant pour haïr les humains ... c'est quoi ce délire ? Je sens qu'ils vont nous rajouter des trucs de merde dans l'histoire en plus de nous faire n'importe quoi avec le design des personnagesCa pue pour la série