- Gears 5 donne l'impression d’être un jeu Next-Gen avant même que celle ci n'arrive.



- Le jeu rappelle Gears of War 1 sur Xbox 360, un autre jeu qui repoussait les limites des visuels sur consoles.



- On a l'impression que Gears 5 tire son épingle grâce à la puissance de la Xbox One X, qui est notamment beaucoup plus puissante que la PS4 Pro



- Le jeu est en 4K/60 FPS qui est une réalisation monumental à l'heure actuelle sur console, meme pour la puissante Xbox One X.

Pour le journal américain Forbes Gears 5 "n'a pas d’équivalent sur Xbox One et PS4". Voici quelques passages intéressant: