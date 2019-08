Plus de 20 ans apres l'episode PS1 la license de TRPG Brigandine revient avec Brigandine: Lunasia Senki. Il s'agira d'un tout nouvel opus par une nouvelle team et non pas d'un remake/portage.Le jeu sortira sur Switch, sachant qu'un logo PS4 a aussi été decouvert sur le site du jeu.

Who likes this ?

posted the 08/24/2019 at 10:08 AM by guiguif