Let's Play

Bon, ayant l'habitude de jouer aux jeux Senran Kagura (y compris le Peach Ball), je me suis dit que les polémiques autour de Omega Labyrinth et la censure de Sony était... Abusée.



Sauf qu'après mon live, j'ai voulu enregistrer mon let's play, et la fin part clairement en couilles xD !







En fait, ce que je ne comprends pas, ce sont ces phases d'éclosion des héroïnes. On doit les toucher un peu partout jusqu'à ce qu'elle explose et suinte d'un liquide appelé nectar que l'on récolte pour... Arroser des plantes (je crois, j'ai même pas suivi xD).



Au final, les dessins du jeu sont très beau, mais les possibilité de personnalisation du jardin, les phases de combat relativement basique (et moche) et le côté "kawaii/otaku/ecchi" assumé mais peut être un peu trop "beauf" rende ce jeu plutôt moyen... D'autant plus qu'il vous sera compliqué d'y jouer dans un jardin public.



La vraie question : les développeurs ont-ils été trop loin ? Car réussir à me déstabiliser dans un jeu, il faut y aller quand même xD ! Vous en pensez quoi, vous ? (Les phases de jeu en question sont vers la fin de la vidéo. Le trailer ne mentait pas.)