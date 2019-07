Il s'agira de Matt Owens (Agents of SHIELD, The Defenders, Luke Cage). Selon ses propres dire One Piece est son histoire préféré et c'est un grand honneur pour lui d'avoir la confiance de Oda, de la Shueisha et des employées de Tomorrow Studio (qui s'occupe aussi de la serie Cowboy Bebop).La derniere fois qu'un gros fan US s'est occupé d'une franchise jap ça a donné le design de Sonic le film.