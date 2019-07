Premier trailer pour Blue Protocole, le A-RPG Online au look manga de Bandai prevu sur PC.Une alpha fermée se deroulera entre le 26 et 28 Juillet.Hiroyuki Sawano semble aussi signer son retour a la BO d'un jeu video d'ou la vibe Xenoblade X

posted the 07/05/2019 at 04:52 PM by guiguif