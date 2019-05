Une poignée d'images et une première vidéo de gameplay permettent de constater que Mario Kart Tour se joue en mode portrait en faisant simplement glisser son doigt sur l'écran pour diriger son véhicule. Un utilisateur ResetEra ayant accès au jeu indique que l'accélération est automatique, qu'une course se déroule en deux tours et que le nombre d'objets stockables dépend du personnage joué, chacun pouvant utiliser un objet spécial. Pour déverrouiller de nouveaux personnages, le jeu adopte un système de "gacha" (tirages aléatoires).

Who likes this ?

posted the 05/22/2019 at 10:02 AM by nicolasgourry