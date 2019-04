mais je veux la suite bordel ! C'est quoi cette fin qui sort de nul part ?Le DLC gratuit qui va arriver sera la fin ? Ou ya une vrai suite en chantier qui ne sortira pas avant 10 ans ?Sinon autant le gameplay en lui meme est sympa sans etre révolutionnaire, autant l'univers, les persos, la mise en scene, la musique et l'histoire... ça faisait un bail que je n'avais pas fait un jeu en pixelart aussi poussé et intéressant a ce niveau là (meme si on sent clairement les inspis ici et là), limite j'aimerais qu'ils adaptent ça en serie ou en BD/Manga.Mais c'est aussi un jeu beaucoup beaucoup trop court avec un rythme un peu trop haché sans impression de vrai pique de difficulté.Bref vivement la suite et la sortie physique one day.