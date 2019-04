Les coreens continuent petit a petit d'aller vers les consoles et cette fois-ci c'est le studio Shift Up qui annonce Project Eve, un jeu d'action sous l'U4 sur PS4, One et PC. Pas de gameplay mais une video teaser histoire de montrer l'heroine designé par le celebre Hyung-Tae Kim (Magna Carta, War of Genesis ou dernierement Blade & Soul)