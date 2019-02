L'actualité bat sont pleins ces derniers jours et on l'a doit notamment à la fameuse alliance entre Microsoft et Nintendo qui enflamme littéralement la toile.Et bien il semble que ce n'est pas prêt de s’arrêter puisque Epyon de jeux vidéo.Com. Auteur des news sur cette fameuse "Deadly alliance" semble encore annoncer que quelque chose de lourd se préparait entre Big M et Big N. Avec "sa source" qui n'a préféré pas lui parler de deux sujet car c’était tout simplement "trop gros."Klobrille insider Xbox qu'on ne présente plus tease également quelque chose qui paraîtrait irréelle:L'E3 2019 va sans aucun doute nous révéler pas mal de choses entre l'association "Xbox X Nintendo", la Xbox Scarlet qui semble déjà donner rendez vous à Los Angeles et les projets des Xbox Games Studios et les très probable acquisitions de Microsoft. Le Rendez vous de juin est a rater sous aucun prétexte.