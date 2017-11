LES JEUX QUI MERITENT UNE MENTION







LE ONZE TYPE





GOLF STORY

8, mais rien à voir avec la voiture du peuple, et 6 plus rationnellement





UNDERTALE

7, soit la durée de vie du premier run en jouant (très) lentement





NIER : AUTOMATA

7, parce que Puyo avait raison





HITMAN

7, parce que le online et ses limitations, non merci





PERSONA 5

7,5, soit le nombre d’injonctions de Morgana par demi-heure





HORIZON : ZERO DAWN

8, parce que c’est bien mené





SALT’N SANCTUARY

9 dans mon cœur, 8 en vrai





HYPER LIGHT DRIFTER

9, parce que c’est l’année des jeux qui tuent tout





ZELDA: BREATH OF THE WILD

9, mais un gros 9, pas comme la formule adoptée





SHADOW TACTICS : BLADES OF THE SHOGUN

9, comme le nombre de Samurais dans le film





PREY

9, comme le nombre d’acheteurs sur Gamekyo

-------------------------------------



LES ATTENTES DE 2018

Kentucky Route Zero

Monster Boy



TL : DR - Résumé:



Moi:





Toi:







Bonne fin d’année à tous, et que 2018 vous procure autant de plaisir vidéo ludique que 2017.



Bonne fin d’année à tous, et que 2018 vous procure autant de plaisir vidéo ludique que 2017.