La divine comédie



Qu’est ce que je vous sers mon bon monsieur ? La peste ou le choléra ?



Un mec sympa ce Dagda

Le roi de la marave est de retour



Une carte plus claire et des combats non aléatoires



SMT, ou le mercato permanent.

Satan l’habite ©



Le jeu est en anglais. Allez chialer sur les sujets liés à P5 ou tout autre jeu à forte hype, merci.

Points divins :

- Des combats toujours aussi cools

- Un scénario bien débridé et rocambolesque

- La fusion des « démons » (Sceau Good)

- Désapprouvé par le Vatican, le Sehandrin, les Satanistes, les Polythéistes et les Athées

- Un jeu Atlus



Points maléfiques :

- Du recyclage sur les environnements

- Un dernier donjon inutilement vaste et tarabiscoté, au bestiaire pauvre



GRAVITY RUSH 2 (PS4)



Une première partie plutôt bonne qui s'étend jusqu'à lasser....



Ca recycle aussi beaucoup dans GR2... Même des films



HITMAN (PC, PS4, X.One)



L’assassin s’habille en peignoir



ZELDA: BREATH OF THE WILD (WiiU, Switch)



Des combats mitigés, sauf au début, sauvés par un univers enchanteur



La popote après l’escalade



HORIZON: ZERO DAWN (PS4)



3 captures garanties non retouchées : le mode photo sublime en effet fortement le jeu



Dans les zones « fermées », le moteur claque vraiment : pas de brouillard, des textures d’une finesse improbable pour un open-world console…



Une modélisation des robots beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes figurines

