Résumé



« Qu’est-ce qu’il veut avec ses ganglions l’autre con ? »



Les points chasseur :

-Des ambiances/constructions visuelles, sonores narrativement et structurellement adéquates ainsi que variées

-Un certain pouvoir, original que ce soit en principe ou en pratique

-Les diverses possibilités de style de jeu

-L’aspect survie, via le recyclage et le crafting

-Le système Looking Glass : bel hommage et utilisation astucieuse du système



Les points proie :

-Une spatialisation des sons ennemis toujours aussi chelous que dans Dishonored 2

-Une dernière partie lourde avec ses A/R et les temps de chargements liés

-Des pics de difficulté soudains

-30fps+manette (sur console)+mimics : not sure it’s a good recipe bro’

Note : captures provenant de la version PS4 normale, en 720p donc (le jeu est en 1080p, 30ips stable)