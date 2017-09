645 000$

Hyper Light Drifter

Heart Machine



Point de texte dans l’univers d’HLD : bulles graphiques et environnements seront vos principales sources informatives.







Malgré des graphismes simplifiés, HLD arrive à proposer des paysages variés et parfois saisissants



Vous devrez activer 4 monolithes avant de pouvoir affronter le boss final



Les stèles, gemmes, clés et autres modules à découvrir seront la principale difficulté de l’aventure si l’on vise le 100%, du moins avant le NG+



Les points de sauvegarde manuel/téléportation (Au milieu) régénéreront votre énergie en contrepartie de la réapparition des ennemis vaincus

Les points supersoniques :

- Une DA plus efficace que ce que laisse penser son style

- Niveaux littéralement truffés de secrets

- Combats intéressants, exigeants sans être injustes

- Bande son magistrale

- Le sentiment de désolation douce installé par le jeu, à tous points de vues



Les points subsoniques :

- Une carte clairement créée par l’antagoniste final

- Durée de vie courte en ligne droite (Une dizaine d’heures)

- Peu d’énigmes véritables