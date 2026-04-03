PlayStation XDEV : le retour aux pures exclusivités, même avec les partenaires ? PlayStation XDEV : le retour aux pures exclusivités, même avec les partenaires ?

Depuis les propos de plusieurs insiders dont Jason Schreier sur le retrait de Sony envers la stratégie PC (du moins pour ce qui concerne les jeux solo), le concerné n'a jamais lâché un mot pour officialiser la chose. On pourrait d'ailleurs aussi bien dire qu'ils n'ont même pas reparlé du PC de toute façon.



Les choses ont donc changé en secret, et c'est avec cette même discrétion que l'éditeur vient de modifier la fiche descriptive de sa branche XDEV (collaboration avec des tiers) sur son site officiel, passant d'un vague « Collaborer avec d'ambitieux studios externes à travers le monde » au désormais bien plus précis « S'associer à de talentueux studios pour publier de grands titres exclusivement pour les joueurs PlayStation à travers le monde ».



Alors on sait aussi que dans le jargon, « exclusif » ne veut pas forcément dire « exclusif définitivement », mais cela pourrait néanmoins laisser entendre la volonté d'aller dans ce sens pour certains projets, et dans le pire des cas des contrats désormais plus proches d'un Death Stranding ou Stellar Blade que d'un Kena et sa suite (à venir cette année simultanément sur PC/PS5).