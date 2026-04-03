PlayStation XDEV : le retour aux pures exclusivités, même avec les partenaires ?
Depuis les propos de plusieurs insiders dont Jason Schreier sur le retrait de Sony envers la stratégie PC (du moins pour ce qui concerne les jeux solo), le concerné n'a jamais lâché un mot pour officialiser la chose. On pourrait d'ailleurs aussi bien dire qu'ils n'ont même pas reparlé du PC de toute façon.
Les choses ont donc changé en secret, et c'est avec cette même discrétion que l'éditeur vient de modifier la fiche descriptive de sa branche XDEV (collaboration avec des tiers) sur son site officiel, passant d'un vague « Collaborer avec d'ambitieux studios externes à travers le monde » au désormais bien plus précis « S'associer à de talentueux studios pour publier de grands titres exclusivement pour les joueurs PlayStation à travers le monde ».
Alors on sait aussi que dans le jargon, « exclusif » ne veut pas forcément dire « exclusif définitivement », mais cela pourrait néanmoins laisser entendre la volonté d'aller dans ce sens pour certains projets, et dans le pire des cas des contrats désormais plus proches d'un Death Stranding ou Stellar Blade que d'un Kena et sa suite (à venir cette année simultanément sur PC/PS5).
publié le 03/04/2026 à 10:37 par Gamekyo
Et faudra bien justifier le prix de la PS6
Même si Nintendo peut encore se rattraper vu la jeunesse de sa dernière console.
Si Sony retrouve des exclusivités en nombre, c'est le joueur qui sera gagnant.
Raison pour laquelle la concurrence est bénéfique.
La PS5 a de belles années devant elle en tous cas avec ce changement de direction, mais bordel il aura fallu attendre...
Vu les licenciement massif du secteur en ce moment.....
Avoir une exclu impliquerait une équipe bloquer intégralement sur un projet...
Mais ça serai bien que microsoft a sont tour, fasse des exclu sur xbox/pc.... notamment call of duty......la on va peut-être rigoler.
Si c'est pour jouer à du multiplatforme autant aller sur PC pour moins cher.
Comme on l'a vu avec Crimson Desert qui a refusé d'être partenaire avec le branche XDev de Sony pour en faire une exclu ou encore avec Kena 2 où le studio a dû accepter uniquement si le jeu pouvait aussi sortir sur PC (voir d'autres consoles plus tard).
Maintenant quand tu es un petit studio qui cherche aussi à augmenter le nombre de vente, tu ne vas pas te couper du parc PC surtout si ton jeu fait partie d'un genre apprécié par la commu, hormis si tu sais que ton jeu va subir une vague de remboursement des joueurs Steam parce qu'il est plus que moyen et fini à la pisse (coucou Code Violette).
Bref, dans tous les cas ça restera au bon vouloir des deux parties et ça ne veut donc pas dire grand chose, hormis que Sony va chercher à financer plus de petits projets externes pour tenter d'en faire des exclus et remplir leur planning de sortie.
"Xbox est un sérieux concurrent, le retour de la vengeance d'il y a 5 ans parce que c'était pas encore sérieux mais depuis c'est vraiment vrai sérieusement... Enfin bientôt quand on en saura plus dans le futur car bon, en vérité ben y'a pas d'annonce officielle et puis on a pas vu les consoles et en fait on en sait rien vu que la stratégie de Microsoft change tous les 4 matins et qu'à l'instant T, Forza et Halo sortent sur PS5..."
Mais bon, promis là c'est sérieux!
As usual...
C'est nul
On peux espérer non ?
J’ai vu passer ça . Si c’est vrai, c’est vraiment chaud….
« sur les puces NAND (typiquement la mémoire) les fondeurs appliquent une hausse de 55 à 60% et jusqu'à 95% sur la DRAM…. »
J'ai l'impression que Sony ne sait pas trop dans quelle direction aller et regarde ce qu'ils ont fait par le passé afin de refaire pareil. Mais ce qui fonctionnait hier n'est pas forcément ce qui fonctionnera demain.
kenjushi Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ne savent pas où ils vont ? Au contraire, ne t'inquiète pas pour eux, ils ont des personnes compétentes pour les études de marché, analyser ce que les joueurs recherchent, etc.
mais le marché a déja trop été transformer chez les joueurs comme chez les développeurs... ca sauvera peut être quelque meuble... mais pas a ce prix... et de rêve du retour de la passion pour le média quitte a perdre une partie des "joueurs" et des éditeurs (ceux la même qui justifie les mauvaise décision par le fait que les entreprises ca doit faire de l'argent et que le reste on s'en fou...)
Sony a Loupé le coche du day one Multi PlayStation et PC, mais a maintenu le cap du jeu PlayStation sur PC des années après sur PC au prix fort... Ce qui était une très mauvaise stratégie. Surtout que les joueurs PlayStation auraient fermé les yeux si les jeux était au même moment ajouté à leur compte via PS plus mais non.
Si cette stratégie du retour ne fonctionne pas, va savoir ce qu'ils prévoient chez Sony. Devenir éditeur pour PC et Switch 3 ?
C'est en vrai ce qu'il pouvait faire de mieux, le soucis, c'est qu'ils ont perdu aujourd'hui le marché japonais, hors sans eux c'est la mort sur le long terme..., et puis il faut qu'il refasse comme avant mais au prix d'avant et la c'est encore plus compliquer...
imagine une console a 300-400 euro, avec des grosse exclus sortant toute les semaine, complet et en physique (coutant entre 30 et 50 euro) sans dlc ni microtransaction, avec une vision du catalogue sur les 4 prochaine années comprenant des milliers de titre dont la majorité serait bon et fini (et ne sortirait pas de la scène indé)... Et oui il fut une époque ou le jv c'était ca...
Sony n'ont jamais eu besoin du PC, à la base ils voulaient rameuter les joueurs PC sur PS5 en leur donnant des miettes, sauf que les premiers jeux ont été des cartons, donc Sony sont devenu greedy et ont commencés a tout sortir. Mais par la suite, ça s'est cassé la gueule en dehors de rares cas.
Donc au lieu de perdre du pognon et de faire du mal a la marque Playstation, en plus de prendre le risque de voir leurs jeux finir sur Helix et Steam Machine, ils preferent arreter.
Xbox s’est tué en 2013 avant l’arrivée du multi.
Les joueurs consoles qui aiment PlayStation n’iront pas sur PC. Ce qui a tué Xbox c’est : les jeux minables, la com degeulasse et le manque d’attrait pour un énième abonnement.
Si des jeux comme ceux de PlayStation sur l’ère ps4 seraient sorties par les studios first de Xbox, la messe aurait été différente.
Regarde toi, t’en a rien à foutre des jeux PlayStation sur PC, tu joues sur console et ça te va très bien ainsi.
Sinon rien d'étonnant. Quand tu sors tes vieux jeux à 60 euros et que tu les laisses au même prix après tout ce temps, que tu ne fais pas de sortie day one par la suite , que quand tu fais des réductions tu fais genre environ 20 euros maximum ba faut pas s'étonner du bide. En plus d'avoir voulu instaurer des obligations comme sur console, Sony à littéralement prit les joueurs PC pour des cons en plus de ne pas avoir été capable de s'adapter au marché PC tout en laissant des miettes. Donc bon , "c'est vachement surprenant"
https://www.gamekult.com/actualite/les-jeux-playstation-sur-pc-ont-genere-300-millions-de-dollars-en-3-ans-3050869344.html
Ils ont des personnes, et ca s'arrete la, competantes ca on en sait rien, plein de boites ont des personnes soit disant compétentes qui etudient le marché et savent ce qu'elles font et ces memes boites finissent par fermer ou chuter à cause de ces memes personnes soit disant compétentes, la division Xbox de MS en tete, ils ont tellement bien etudiés le marché qu'on a eu le fiasco de la One et de la Serie S/X.
La competence on ne peut la juger qu'apres coup et un bon nombre d'années.
Kutaragi c'était le cerveau de playstation et je ne sais plus qui était le cerveau chez xbox a l'époque du lancement de de la 360 (on va dire au choix entre bill gate + peter moore + robbie bach) mais pour moi c'était les 2 seuls qui ont été bon dans ces 2 boites...
tous les autres après ca a été des brèle (et je compte yoshida dedans)
Une industrie bien bizzare
Horizon, Days Gone, GoW, Tsushima ou encore Stellar Blade ont cartonné malgré les années d’écart, comme quoi l'argument du temps et du prix...
On le voit aussi sur PS5, avec les gros jeux Xbox sortant des années après qui font d’énormes ventes comme Forza Horizon ou prochainement Starfield qui est en top vente partout.
Sony était juste devenu un editeur tier parmi la masse, avec des jeux qui marchent et d'autres flop.
shambala93 Le multiplateforme reste un facteur.
Si demain Sony faisait du Day One sur PC avec des jeux plus beau, moins cher (voir gratos), je suis pas sur d'aller sur PS6. Quel intérêt ?
Pas mal de joueurs PS4 sont aussi passé au PC à la gen PS5 à cause des exclues qui n'en étaient plus. Les vrais Pro-S, c'est comme les vrais Pro-M ou Pro-N, c'est pas le plus gros de la meute.
C'est très différent d'une PS6 qui, elle, est une console d'entrée de génération qui sortira dans un parc pas encore installé et qui va à tout prix viser le maximum de joueurs, dit grand public. Du coup, impossible de la voir à 1000€, et tu le verras par toi-même.
La PS6 ne sort pas dans le même contexte que la PS5 Pro.
Je vois pas pourquoi ce serait different ici pourquoi une console plus puissante serait moins chere qu'une console moins puissante vieille de 6 ou 7 ans (la Pro ca reste une base de PS5).
Bah pourquoi ? Pourquoi tu n’achèterais pas la PS6 pour jouer à tes jeux préférés ?
J’étais un joueurs PlayStation, je suis passé sur PC pour la qualité visuelle et pour ne pas jouer devant mon enfant en très bas âge.
Mais un joueur console lambdas n’achèteras pas un pc à 1000/2000€ pour jouer aux jeux PlayStation sur PC. Toi compris.
Le soucis c'est qu'ils se croient tous bons les gens qui etudient le marché dans les differentes industries mais à l'arrive à peine la moitie reussisent à tirer leur epingle du marché, les autres se cassent la gueule.
Kutaragi avait une vision, ceux qui sont arrivés apres n'ont été que des suiveurs qui ont fait de la PS un PC mid gen.
Les seules vraies données sur lesquelles on peut s'appuyer c'est ma source plus haut + une estimation selon le site steambd.info.
Et très franchement quand tu vois les pics + le nombres d'avis sur chacun, c'est pas ouf, alors parler de cartons euh...
Faut de la grosse exclu qui tabasse et chez les tiers chercher du Bloodborne, Detroit…
Jamais quelqu'un qui aura appris a l'école ou dans des livres sera bon... il faut être novateur pour être bon, et ca ca ne s'apprend pas derrière des banc... c'est d'ailleurs pour ca que les meilleurs développeur ont été former bien avant que les cours sur le sujet n'existe
Alors oui le PC couterait plus cher, mais il ne me servirait pas qu'a jouer.
Apres je suis aussi un boiteux, mais si demain on annonce la fin du physique ou que les AAA seront tous sur des "Blu-Ray-key", j'aurai aucun soucis a me barrer sur PC.
daunyaul On a eu aussi le leak lors du hack en 2023 avec des chiffres arrêtés à aout 2022. Horizon avait fait 3.5M en 2 ans, GoW 2.5M en 8 mois, Days Gone 1.5M en un an...
Ça reste de gros chiffres pour de simples portages.
shambala93 Un joueur console verra que pour 500€ de plus il aurait un PC équivalent avec online gratuit + tous les jeux consoles si Sony continue a tout porter.
Ça va faire réfléchir les gens. Surtout si Sony faisait la connerie de se mettre au 100% demat
Je te l’ai dis, t’es un joueur console donc tu resteras sur console. Tu n’as pas envie de galérer avec un PC.
Et j’imagine que techniquement les jeux ps6 seront largement suffisant techniquement.
davidsexking
Vous rêvez si vous croyez que le joueur console qui aime ne pas se prendre la tête et jouer sur sa tv va subitement acheter un gros pc gamer. Vous rêvez comme jamais
Ce virage ressemble clairement à un choix par dépit, n’en déplaise à certains qui le comprendront plus tard.
Sony a raté le train du PC et perd des parts de marché depuis plus de 10 ans, et cette tendance va continuer.
L’arrivée d’un écosystème PC dans les salons via Xbox / Steam peut leur faire mal sur le long terme, donc ils ont raison de prendre ça au sérieux.
ils ont deux options :
1. Se fermer comme une forteresse, à la manière de Nintendo.
Mais j’ai du mal à croire que ce soit viable pour eux sur la durée, d'abord pour des raisons financières, et ils le savent certainement bien mieux que nous.
Contrairement à Nintendo, ils n’ont pas le même modèle :
- leurs jeux coûtent beaucoup plus cher à produire
- ils visent un public différent
- et rentabiliser des jeux uniquement sur un seul écosystème est et sera de plus en plus risqué
Sans parler des exclusivités :
aujourd’hui, exclure le PC dans des deals devient extrêmement compliqué… quasi plus aucun studio ne l'accepte, donc indirectement, exclure Xbox aussi
2. S’ouvrir, avec une plateforme PlayStation qui dépasse le hardware.
Il y a clairement un plafond de verre sur le nombre de joueurs qu’ils peuvent toucher avec une console, surtout avec la hausse des prix sur next gen.
Sony aura de plus en plus besoin d’aller bien au-delà du public PlayStation… mais ils s’y sont très mal préparés.
Certains raisonnent encore comme à l’époque de la PS2, mais le marché, les contraintes et même Sony ont complètement changé.
A quoi cela a servit de dépenser des millions pour faire la guerre a ses rivaux console si c'est pour baisser son pentalon pour faire épanouir un concurrent fraichement débarquer en 2012.
A l'image de la vidéo par abonnement ou site de streaming, il y a pas beaucoup de produits disponible sur plusieurs plateforme différents.
Je vois pas comment dans le futur une licence comme resident evil peut être disponible chez plusieurs stores a la fois.
Un constructeur va en récupérer l'exclusivité.
A un moment donné faudra comprendre que les editeurs tiers ont pris le pouvoir sur le business.
A une époque le constructeur avec le plus de potentiel les attirait, donc d'une certaine façon, les constructeurs dictaient le marché et ou sortaient les jeux.
Sony des qu'ils sont arrivés avec la PS1 ont été les meilleurs pour ça. Mais cette période est finie, Sony n'est plus le maitre de la pluie et du beau temps chez les editeurs tiers consoles.
ces dernieres font meme désormais autant si ce n'est pas plus plus de blé sur PC, avec des stores que tu peux installés sur tout a un tas d'appareils non propriétaires.
Ce que vous esperer revoir un jour n'arrivera jamais, je suis désolé de casser vos reves mais c'est impossible.
Les équipes talentueuses, vous les fermez Mr Sony.
Bah... non.
Pour l'instant, le choix de Sony c'est surtout un choix intelligent pour éviter que les joueurs sortent de leur écosystème, là d'où viennent 90% de leurs revenus (30% sur les tiers, pas de 30% à payer pour publier leur first party sur Steam, PS+, etc), ils ne veulent surtout pas perdre tout ça au profit de Steam.
Et c'est ce qui se passerait petit a petit a terme, pas à cause de la Steam Machine, et encore moins de la version Xbox , si les joueurs n'avaient plus aucune raison de rester sur console avec les prix qui se rapprocheraient de plus en plus du prix psychologique d'un PC.
Ils n'ont pas fait de virage trop tard, il n'y avait pas de virage PC à faire qui serait plus profitable que de rester dans leur écosystème, ni aujourd'hui ni il y a 10 ans, même côté pour Microsoft, la seule raison pour laquelle ils parviennent garder la tête hors de l'eau eux c'est parce qu'ils ont acheté 2 gros éditeurs très profitables pour 80 milliards.
Un virage PC c'est perdre tous les avantages cités plus haut pour rien de suffisamment rentable en retour
Bref ils ont donc tout intérêt à rester sur ce choix bien calculé, tout en trouvant le moyen de réduire le coût des jeux pour en produire plus.
Mais bien sûr qu'ils ont raté le virage du PC, il était très difficile à négocier pour Sony c'est vrai, pour Microsoft c'est pas excusable par contre.
Je sais pas à quelle vitesse les "console PC" compatible Steam peuvent se faire une place dans les salons sur les territoires où les consoles traditionnelles sont fortes, mais ça se voit que Sony prend ce nouveau challenger bcp plus sérieusement que vous.
Ça mettra probablement pas mal de temps, peut être pas 20 ans non plus.
Mais si une Steam Machine ou les consoles PC de façon plus général se font une belle part du gâteau un jour, ça sera bien là preuve qu'on peut à la fois être fort sur une plateforme physique et propriétaire (console) et à la fois ouvert avec une plateforme numérique (PC)
Et c'est en ça qu'ils ont raté le virage, ils peuvent s'estimer chanceux que Microsoft a fait de la merde face à la PS4 et face a Steam, sinon le paysage aurait pu être bien différent ajd.
Microsoft avait les clés en main pour être un leader sur les 2 secteurs en main en même temps. Mais s'ils ont échoué c'est pas pour avoir essayé les 2 en même temps, c'est parce que la One était une console de merde, et leur store PC pas mieux.
Le plus drôle c'est de croire que Playstation sera encore la sous sa forme originel dans 20 ans.
Je vois pas comment il peuvent être leader, parce l'autre nation du jeux vidéo a sont propre histoire avec son hardware: l'arcade, le game & watch, les micro Msx, pc 88, Sharp x6800 et son software: Space Invader, mario.
Durant la période xbox, MS a développé une machine pour établir un standard destiné a l'arcade .
Ce projet visait l'industrie japonais qui était le principal marché.
Les japonais ont compris l'intérêt premier de cette démarche (permettre la conversion automatique sur leur console) mais aucun n'a suivit car les japonais développent leur propre machine d'arcade: le R360 de sega ce n'est pas juste un ecran et une carte mère mais une machine a part entière.
Au niveau jeux, il faudra dorénavant prendre en compte les studios Chinois et Coréen qui peuvent influencer le marché et certain jeux Chinois ne se trouve pas obligatoirement sur Steam.
D'après toi le succès de la ps4 tient du fait que c'est Ms qui s'est planté et pas au réussite de Sony.
Pourtant les 1,8 Tflops de la ps4 ont permis a la console d'avoir du 1080p sur de noubreux jeux quand le concurrent ne proposait que du 720p, de même que les jeux comme last of us, spider man ont populariser la ps4.
D'autre part en dehors du jeux vidéo, Ms a échoué dans plusieurs domaines:
Os pour smartphone, Moteur de recherche, Navigateur internet, Le concurrent de twitch, messagerie, ce n'est pas juste le domaine du jeux vidéos ou il ne sont pas leader parcequ'il ont foiré ici et nul part ailleurs.
Cela m'embêterai de voir Stellar Blade complètement exclusif à PS mais en aucun cas ne me ferai acheter une console. Ils sont pour moi morts.
Oula non c'est pas du tout ce que je pense. Que l'échec de la One n'est absolument pas dû a la stratégie multi PC c'est facturel.
Je comprends d'ailleurs pas comment on peut maintenir une hypothèse pareil à notre époque, certains ont besoin de se rassurer que le PC c'est mal et qu'il faut l'éviter à tout prix depuis des décennies
Le multi PC est la conséquence de leur échec sur console et non la cause.
D'ailleurs ce que la One a perdu en vente après la 360, c'est autant de machine qui se sont ajoutés à la PS4 après les ventes décevantes de la PS3.
Il y a eu un vrai vase communiquant auprès du grand public entre PlayStation et Xbox. La génération était perdue avant même de commencer à cause de toutes les polémiques suite à de mauvais choix stratégiques, hardware, software, et oui aussi évidemment parce que PlayStation, en danger apres la PS3, a été excellent à tous les niveaux avant même le launch de la PS4 et durant le reste de la gen.
Et une fois une dynamique lancé c'est très difficile à corriger, Microsoft savait certainement avant même le début de la génération que ça allait être compliqué. Et pendant ce temps Steam grossissait sur PC... Fallait faire quelque chose, mais ils n'etaient plus dans une position de force.
Pour Microsoft le bon move aurait certainement été de renforcer stratégie PC pendant la gen 360, époque où ils brillaient et quand les joueurs et les tiers les avaient en estime.
Non seulement ça aurait pas changer grand chose auprès du grand public et du destin de la 360, mais ils auraient pu a cette époque encore rivaliser avec Steam et jouer sur les 2 tableaux.
Mais vu que ni Microsoft surtout, ni Sony n'ont été capable de le faire, bah c'est Steam, en bien meilleure position pour affronter le futur qui va le faire et c'est Steam qui reçoit les royalistes ajd de Microsoft et Sony parce que ces dernières n'ont pas vraiment le choix de sortir des jeux dessus.
Alors que Steam a fait assez peu d'effort en terme de développement de jeux vidéos exclusifs sur cette même période... Si tu avais prédit ça il y a moins de 10 ans, on t'aurait rigolé au nez et insulter de fanboy PC
Une fois la mode passée des wiimote/nouvelles techno basées sur les mouvements, Xbox avait beaucoup moins d'attrait auprès de ce public.
Donc finalement la One a fait des ventes étonnamment honorables compte tenu de tout ça, je pense pas que la 360 aurait fait mieux sans ces avantages. Preuve qu'il y a quand même eu une certaine rétention des joueurs 360.
Vendre pas loin de 90 millions de consoles en concurrence frontale avec PlayStation c'était pas un mince exploit.
Pour pas mal de joueurs passionnés, la 360 a été une meilleure console que la PS3 d'ailleurs (même si perso je préfère le catalogue PS3) et bcp pensaient que Microsoft allaient achever Sony, eux les premiers et ça s'est vu... trop arrogants et sûrs d'eux
Rassure toi, le pc je l'ai connu a ses débuts.
Quand le pc original était écrit IBM et c'est eux qui ont fait évoluer le hardware comme la cartes graphique: Cga, Ega, Vga, puis Svga les autre pc de marque du marché sont des Pc compatible.
Ensuite Ibm s'est retiré du marché en tant que Os et hardware.
J'ai commencé le jeux sur micro et avec comme apprentissage le language basic puis un peu de C sur l'amiga.
Le pc dans les années 1987, c'était pas la machine idéale pour jouer: carte graphique Ega et son inexistant.
Mais a l'arrivée du Vga par Ibm équipée que sur les pc onéreux et pas accessible a un collégien, je suis donc passé a l'amiga.
Mais vers la fin des années 80, les jeux d'action qui m'attiraient le plus venaient des jeux d'arcade supérieur a ceux sur micro, je me suis donc tourner évidemment vers la consoles japonais Nec Pc-Engine pour trouver les développeur d'origine: Irem, Data east, Capcom.
Quand sur micro Amiga, les jeux d'arcade tournaient dans une fenêtre/cadre.
Ceux sur pc engine étaient en full screen en 60hz et fidéle aux originaux .
La supériorité des versions R-type, Ghouls 'n Ghosts, the Vigilante, Ninja spirit, et autre Liquid Kids, mon convaincu et je suis resté fidèle sur console.
Mais en dehors du jeux, j'avais le pc comme outil moderne pour mes activités:
Dessin, 3D max et montage électronique.
La grande revolution sur pc c'est l'internet, des données gratuits sans rien payer car auparavant quand on allumé son ordinateur fallait d'abord savoir quoi faire, tout contenu utilisé devaient être achetés/empruntés auparavant.
Rien en comparaison a a aujourdhui.
Entre autre, j'avais déjà dis que je faisais du modding et que a l'époque du hack ps3, x360, j'ai pu adapter les mods venant du pc. Je faisais partie des membres de Coregraphx, un forum japonais ou on expliqué nos travaux de modding sur console, mais on a dû fermer le forum quand les joueurs étrangers sont venu en masse pour poluer le site pour demander nos mods, alors qu'au Japon le mods et le partage de fichier propriétaire sont interdite.
C'est sûr que 952 skins issu de licences mangas pour street fighters IV sur x360 et ps3, ca attire.
Pour en revenir au futur du pc.
Sony n'a pas encore déclaré la guerre a steam, et steam n'est pas Nintendo ou Ms niveau marketing ou accords/affiliation avec les éditeurs/dévellopeur.
Sony a épargner Steam, car il était une alternative a leur console.
Mais avec leur prochain machine Helix, Steam et Ms sont devenue une seul entité.
Sony ne va plus accorder de privilégie a Steam.
je vois Playstation récupérer petit a petit le monopole sur le jeux japonais a l'image de Crunchyroll dans l' animation.
Il sont obligés de le faire, comme je l'ai déjà dis Sony a fait la guerre a tout ses rivaux, il y a pas de raison que Steam soient épargné.
Quand on voit les conséquences du monopole américain sur le mode de paiement Japonais dictée par une politique étrangère.
Je doute que les Japonais veulent confier leur oeuvre sur un store étranger, alors que leur industrie s'est contruite toute seul a l'image du mangas.
Les développeurs Japonais n'ont jusqu'a présent jamais présenté un jeux AAA directement issue de la version Pc.
D'ailleurs malgré l'historique du jeux vidéos Japonais, aucun editeur Japonais ne s'est intéressé a contruire un store dedier a l'univers pc alors que d'autre l'on fait: Gog(europe) , wegame(chine) .
Je reste convaincu que steam sera impacté par la nouvelle politique de Sony sur la nouvelle génération et je me trompe rarement sur la mentalité de la société Japonaise.
J'attends de voir.
Ce que tu n’as manifestement pas compris, c’est que les données Insomniac/NVIDIA et la source Gamekult convergent parfaitement.
-Le leak Insomniac/NVIDIA (arrêté en 2023) parle en unités vendues.
- Gamekult parle du chiffre d’affaires net généré par tous les jeux PlayStation sur PC.
Les deux racontent la même histoire : c’est correct, mais très loin d’un carton.
Et si tu veux te baser sur les unités vendues, il faut aller jusqu’au bout des données, pas juste prendre ce qui t’arrange.
Dans le même document, tu as aussi : Miles Morales : 0,7 M, Returnal : 0,6 M,Uncharted Legacy of Thieves : 0,5 M, Sackboy : 0,2 M,
The Last of Us Part I : ~0,4 M
On est loin d’une dynamique explosive.
Et ça s’explique très simplement : jeux vieux, sortis des années après la version console, pas en day one, vendus plein pot,Très peu de promotions dans le temps avec une politique PC complètement à côté de la plaque.
Et encore une fois : ce sont des données arrêtées en 2023.
Toi, comme d’habitude, tu extrapoles sur “les jeux PS sur PC” en te basant sur presque rien, sans prendre en compte : les conditions réelles de sortie,
la stratégie PC bancale de Sony, la dynamique visible via les avis et les pics joueurs sur Steam.
Résultat : tu tires des conclusions qui n’ont aucun rapport avec la réalité du marché PC.
Les joueurs PC ne vont pas acheter des jeux vendus plein tarif alors qu’ils sont sortis depuis longtemps ailleurs.
Pendant ce temps, les éditeurs qui font du day one partout montrent ce que c’est, un vrai carton PC :
Capcom (Resident Evil, Monster Hunter), Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry): très gros scores PC, et pourtant leurs ventes console restent supérieures.
Et, oh big surprise, la PS5 n’est absolument pas impactée par ces cartons PC.
Parce que les joueurs console restent sur console : pour la simplicité, l’absence de maintenance, l’écosystème dans lequel ils ont investi (ludotheque, leurs amis qui y jouent, les trophées, l’interface, etc.)
Le public PC, lui, achète sur PC quoi qu’il arrive. C'est pas parceque t'as des connaissances qui sont parti sur PC avec cette politique que c'est une généralité, quand t'aura compris que t'es pas le nombril du monde et que ton pseudo entourage n'est pas représentative du marché en général t'auras déjà fait un grand pas
Il y a ce que toi tu voudrais, et il y a le marché tel qu’il fonctionne réellement.
Alors au lieu de piocher des morceaux de sources quand ça t’arrange pour essayer d'expliquer du n'importe quoi, commence déjà par regarder l’ensemble des données et le contexte dans lequel elles existent.
Ya des jeux qui cartonnent pour de simples portages tardif de jeux datant de 4 a 5 ans (desolé 2.5 millions en 8 mois pour un pauvre GOW de 2018, c'est du bon chiffre) et d'autres qui flop, d'ailleurs ceux qui flop le plus sont des jeux sorti en exclue PS5 (en dehors de Stellar Blade, qui n'est meme pas un vrai jeu Sony).
Maintenant que je suis pour que Sony lache le PC donc au final...
Tu réalises que tu changes complètement de discours là ?
Tu dis maintenant que tu “parlais uniquement de certains titres”, mais c’est justement le problème :
tu sélectionnes uniquement les jeux qui t’arrangent, et tu ignores volontairement les autres données du même document qui montrent l’inverse.
Si tu prends toutes les unités vendues du leak Insomniac/NVIDIA (pas seulement GoW), tu obtiens exactement ce que Gamekult rapporte :
???? des ventes correctes, mais loin d’un carton global.
Et oui, GoW fait 2,5 M en 8 mois.
Mais dans le même tableau :
- Miles Morales : 0,7 M
- Returnal : 0,6 M
- Uncharted : 0,5 M
- Sackboy : 0,2 M
- TLOU Part I : ~0,4 M
Tu ne peux pas dire “Sony doit lâcher le PC” en ne regardant que le meilleur élève et en ignorant tous les autres.
C’est exactement pour ça que je te dis que les données complètes ne vont pas dans le sens de ta conclusion. En gros t'es un gros gamin ravagé du bulbe qui veut toujours avoir raison et donne des arguments bidon parceque TOI tu veux que ça se passe comme ça. On est en là donc, next le corotep.
Mais toi qui est dans l'ombre et qui est censé me connaitre, tu devrais le savoir... le cotorep.
Allez next, effectivement.
À la base je te répondais à ça :
“On a eu aussi le leak du hack 2023… Horizon 3.5M, GoW 2.5M, Days Gone 1.5M… Ça reste de gros chiffres pour de simples portages.”
Ensuite tu balances :
“Sony est devenu un éditeur tiers parmi la masse, avec des jeux qui marchent et d’autres qui flop.”
Super. Une phrase généraliste qui ne veut rien dire et qu’on peut appliquer à absolument n’importe quel éditeur.
Je t’explique que dans les mêmes sources que tu cites, tu “oublies” les chiffres les plus faibles, et tu te caches derrière ta phrase bateau pour dire “je l’ai déjà dit”.
Sauf qu’il n’est pas seulement question de chiffres :
il est question de la politique PC de Sony, du retard, du non?day?one, et du fait que tout ça explique justement pourquoi certains jeux font des scores faibles.
Je te répondais aussi sur ton autre message où tu prétendais que le day?one aurait “impacté la PS5”, alors que c’est basé uniquement sur ton cas perso et des connaissances.
Et là tu me ressors :
“je comprends pourquoi Sony lâche le PC”
Toujours les mêmes pirouettes de gamin pour esquiver le fond. Ça devient fatigant.
Allez, tchuss.
Sony n'a effectivement pas encore déclaré la guerre à Steam. C'est plutôt Steam qui tente de lorgner sur les parts de PlayStation, en tentant de s'inviter sur des territoires où Sony domine, et ça force au moins temporairement Sony a se replier dans sa forteresse comme on le voit ses dernières semaines, ce qui est plutôt mauvais pour eux...
Parce qu'avant ça, Sony avait compris qu'ils pouvaient toucher plus large, sur d'autres territoires, là où Steam fait presque la moitié de son business, et aussi un autre public sur les territoires ou PlayStation est très fort avec le PC effectivement
Steam est bcp plus globalisé que PlayStation. Et PlayStation a besoin certainement de suivre cette voie pour briller à long terme.
Mais l'arrivée de Steam dans les salons met Sony dans l'embarras, Microsoft et même Valve jouent un mauvais tour a Sony dans cette histoire, et chacun a raison dans sa propre stratégie d'expansion.
Là où je suis plus perplexe que toi c'est quels leviers ont ils pour profiter du protectionnisme Japonais ? Et Quels impacts?
1. Le boom du PC au Japon, ou il est devenu plus attractif et où il génère plus de fric que PlayStation, qui a "déserté ce marché" depuis longtemps maintenant.
2. Les éditeurs Jap comme Capcom, Sega, From Software, Atlus, etc... Ils mettent tous en avant leurs excellents résultats sur PC, et elle est où devient leur plateforme numéro 1. Alors ces déclarations doivent pas faire plaisir à Sony, mais que peuvent ils faire ?
3. Acheter des exclusivités AAA? On a vu avec SE que ce n'est plus viable, le PC est trop important et les jeux trop chers. Trop risqué, presque plus personne n'accepte ça.
4. Le marché Japonais na plus de raison d'être là priorité de Sony, c'est un petit marché à l'échelle mondiale, sauf pour Nintendo, donc même s'ils progressent la bas, ça offrira jamais le même retour sur investissement qu'une stratégie plus globale.
En laissant grossir le PC et Steam depuis presque 20 ans, ils se sont laissés prendre au piège, il est très difficile de faire machine arrière.
Ils se retrouvent dans une sorte de Nintendo-isation forcée ajd, et s'ils veulent déclarer la guerre à Valve ou Microsoft, ça passera probablement à terme par une console qui est compatible PC, avec aussi un launcher PC qui exclura le fait de pouvoir être lancé sur d'autres machines propriétaires.