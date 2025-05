Nouvelle journée noire pour Ubisoft entre résultats dans le rouge et chute en bourse Nouvelle journée noire pour Ubisoft entre résultats dans le rouge et chute en bourse

Le mutisme laisse place à la spéculation, et l'absence de données de ventes officielles de la part d'Ubisoft depuis un moment n'a de fait pas permis d'estimer vraiment la portée commerciale de Assassin's Creed Shadows, quand bien même l'éditeur s'amuse maintenant à revendiquer le nombre de « joueurs » (ce qui ne veut plus rien dire entre partage de comptes et Ubi+).



L'organisme Alinea Analytics est néanmoins venu apporter quelques précisions en évoquant environ 1,7 millions d'unités écoulées sur PlayStation 5 en l'espace de 2 mois, un chiffre loin d'être mirobolant, encore plus quand les données Steam indiquent une moyenne de 550.000 joueurs au total, et probablement moins sur Xbox Series. En bref, on tournerait à environ 2,5 millions de ventes voire moins, ce qui est bien mieux que Star Wars Outlaws mais très loin des objectifs internes d'Ubisoft qui voyait un temps en lui le nouveau messie.



Pour rappel, Assassin's Creed 1 avait fait 2,5 millions en 1 mois, pour un coût de développement sans commune mesure vu l'époque.



De quoi en tout cas comprendre le CA fiscal inférieur aux objectifs pendant que la restructuration massive se poursuit : l'équivalent de 158 millions d'euros de perte (même chiffre que l'année dernière, mais c'était dans le vert) avec d'autres économies à faire dans les prochains mois, ce qui veut dire d'autres projets annulés et probablement des licenciements. Sur 2 ans et demi, Ubisoft a déjà « perdu » 15 % de ses effectifs.



Rappelons que l'actuel plan de sauvetage d'Ubisoft est la création d'une nouvelle entité conjointe avec Tencent (qui va y investir près d'1,2 milliard d'euros), englobant tout le plus bankable d'Ubisoft, que ce soit les sociétés clés (Montréal, Québec, Barcelone…) et le top tiers des licences que sont Rainbow Six, Assassin's Creed et Far Cry. Officiellement, cela a pour but de désendetter la dette actuelle et de mieux réorganiser les troupes, mais ça ressemble quand même vachement à la préparation d'un canoë de sauvetage (et tant pis pour le reste).



Suite à tout cela et l'incertitude sur l'avenir, la valeur boursière de l'éditeur a chuté de 18,2 % aujourd'hui, avec des actions repassant sous la barre des 10€ (9,55€ actuellement).