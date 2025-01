Black Myth Wukong : le développeur pointe les problèmes de la Xbox Series S Black Myth Wukong : le développeur pointe les problèmes de la Xbox Series S

Que les rumeurs d'un deal d'exclusivité temporaire avec PlayStation soient vraies ou non, toujours est-il que la version Xbox Series de Black Myth Wukong aurait pu difficilement sortir dans les temps vu les derniers propos du directeur Feng Ji, ce dernier indiquant ouvertement sur le réseau social chinois Weibo que 2024 que la mémoire partagée de 10Go seulement sur Xbox Series S complique sérieusement les choses.



Pire encore, ou du moins si on prend la traduction littéral (donc à vérifier plus tard), l'homme parle d'un portage impossible « sans plusieurs années d'expérience en matière d'optimisation ».



Étrangement, le titre a bien été listé sur Xbox Series il y a quelques semaines via les organismes de classification, preuve que rien n'est impossible sauf entourloupe : touché par les mêmes problèmes, Baldur's Gate III avait notamment été amputé de son option split-screen sur Series S, mettant fin à la promesse initiale d'une totale parité sur chaque modèle (hors résolution/frame-rate).