aussi https://www.pcgamer.com/baldurs-gate-3-dev-shows-off-the-level-of-optimization-achieved-for-the-xbox-series-s-port-which-bodes-well-for-future-pc-updates/ Les petites choses ont souvent beaucoup d'importance et lorsqu'il s'agit de rationaliser l'utilisation de la mémoire d'un jeu, chaque gigaoctet compte. L'un des développeurs de Larian, à l'origine de Baldur's Gate 3, a montré que le travail acharné de l'équipe a permis de réduire de 34 % l'utilisation de la VRAM pour la prochaine version de la Xbox Series S.La bonne nouvelle a été partagée par Swen Vincke sur Twitter, via un court message accompagné de deux graphiques montrant comment les charges de RAM et de VRAM du portage Series S de Baldur's Gate 3 ont été réduites de manière significative au cours des dernières semaines.Il faut dire que de toutes les plateformes pour lesquelles Larian a développé son chef-d'œuvre, la Xbox Series S est probablement la plus contraignante. En effet, elle ne dispose que de 8 Go de mémoire à large bande passante pour stocker le jeu en cours d'exécution et l'utiliser comme VRAM (les 2 Go restants sont utilisés pour les fonctions du système).Les graphiques commencent au début du mois de septembre, le jeu utilisant un peu plus de 5,2 Go pour la RAM générale et environ 3,5 Go pour la VRAM. En novembre, Larian a réduit ces quantités à 4,7 Go et 2,3 Go respectivement. La réduction de la RAM représente une baisse de 10 %, mais la réduction de l'utilisation de la VRAM est énorme (34 %).