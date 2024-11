En Chine, la Switch fera ses adieux en 2026 En Chine, la Switch fera ses adieux en 2026

On s'attriste ici bas de la fermeture d'un store numérique même 10 ans après la mort de la console dédiée, mais en Chine, il faut reconnaître que les choses sont hautement plus fermes sans même chercher la moindre discussion : Nintendo annonce que l'eShop Switch et tous les services associés (dont le NSO) seront fermés en 2026.



Plus précisément, dès le 31 mars 2026, il sera impossible d'acheter le moindre jeu (ou même récupérer un F2P) et le 15 mai suivant, on ne pourra même plus récupérer un DLC, entrer un code de téléchargement… ou même re-télécharger un jeu que l'on possède déjà.



Il ne faudra pas jeter la pierre trop vite à Nintendo, ou en tout cas pas uniquement à eux : il faut rappeler que sur ce marché particulier, une entreprise étrangère est obligée de collaborer avec une boîte locale pour vendre son produit. En l'occurrence, Nintendo s'est associé à Tencent pour la commercialisation de la Switch, dont le contrat s'arrêtera en 2026, rendant ensuite illégal toute vente hardware et software.



En compensation, pour les joueurs chinois, et dès aujourd'hui jusqu'au 31 mars 2026, il sera possible de réclamer 4 jeux gratuitement à télécharger (avant le 15 mai 2026 vous avez compris) parmi une gamme couvrant Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party ou encore Pokémon Let's Go.