Europe : bilan février 2024, dont le phénomène Helldivers 2, l'échec de Skull & Bones et le recul Xbox Europe : bilan février 2024, dont le phénomène Helldivers 2, l'échec de Skull & Bones et le recul Xbox

Le rapport complet de GSD est tombé pour faire le bilan de février 2024 sur l'ensemble du territoire européen intégrant l'essentiel des données numériques hormis comme de coutume Nintendo, et des cas particuliers déjà évoqués (Palworld notamment).



Si personne ne peut prétendre cette année faire aussi bien que le roi de février 2023 (Hogwarts Legacy), les félicitations sont néanmoins donnés à Helldivers II, le phénomène surprise de PlayStation incarnant l'une des rares productions de l'industrie à avoir augmenté son quota la deuxième semaine, réussi un maintien la troisième pour seulement amorcer sa baisse (-28%) la quatrième. A titre de comparaison, la majorité des jeux chutent entre 60 et 80 % dès la deuxième semaine.



Sur 4 semaines, Helldivers II aura réussi l'exploit de faire seulement 5 % de moins que Marvel's Spider-Man 2 sur le même laps de temps, mais il était certes plus cher en plus de n'être dispo que sur PS5, là où le bébé de Arrowhead fait 56 % de ses ventes sur PC.



Hormis cela :



- Final Fantasy VII Rebirth s'en sort plutôt bien avec une semaine d'ouverture 23 % inférieure à celle de Final Fantasy VII Remake en son temps, ce dernier ayant bénéficié d'un parc de machines bien plus élevé et surtout de « l'effet Covid-19 » où plusieurs grossistes l'avaient mis en vente quelques jours avant la sortie. Notez également que les chiffres sont supérieurs de 4 % à ceux de Final Fantasy XVI.

- Pas de miracle et même des catastrophes aussi bien pour Skull & Bones et Suicide Squad : le premier fait 30 % de moins que le lancement de Sea of Thieves (pourtant dès le début dans le Game Pass et même pas sur Steam) tandis que le deuxième fait 61 % de moins que Guardians of the Galaxy. Bonne chance Rocksteady.



Sur les consoles :



- La PS5 se maintient très bien (-2%) malgré sa performance commerciale de début 2023 liée de nouveau en phénomène commercial Hogwarts Legacy.

- La Switch en revanche continue son recul (-17%) tandis que la situation s'envenime davantage pour la Xbox Series (-47%).





MEILLEURES VENTES EUROPÉENNE FÉVRIER 2024 :



1) Helldivers II

2) EA Sports FC 24

3) Final Fantasy VII Rebirth

4) Grand Theft Auto V

5) COD Modern Warfare III

6) Red Dead Redemption 2

7) Hogwarts Legacy

8) It Takes Two

9) Skull & Bones

10) Need for Speed : Heat