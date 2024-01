Takashi Kiryu : Square Enix sera ''agressif'' sur l'exploitation de l'IA dans le développement Takashi Kiryu : Square Enix sera ''agressif'' sur l'exploitation de l'IA dans le développement

Il y a ceux qui pour le moment font preuve de discrétion, ceux qui gardent un œil attentif (Rockstar) et enfin ceux qui assument accueillir pleinement la démocratisation de l'IA dans le secteur du développement. Microsoft et Ubisoft font partie de cette deuxième catégorie, et on peut maintenant rajouter Square Enix dont le Président Takashi Kiryu déclare ouvertement prendre le train en marche en souhaitant être particulièrement « agressif » sur le sujet.



Dans une lettre ouverte publiée à l'occasion de la nouvelle année, Kiryu évoque sans entrer dans les détails que l'IA aura à court terme son importance sur certains points de développement mais également dans le marketing, mais à plus long terme l'ouverture vers « de nouvelles formes de contenu ». Et pour ce dernier point, on pense notamment à ce qui avait déjà été évoqué par certains comme Rockstar et Microsoft sur la génération de dialogues pour rendre certains PNJ plus réalistes, ou tout simplement la conception de scripts.



Square Enix n'a d'ailleurs pas attendu 2024 pour commencer à tâter cette technologie, loin de là : Final Fantasy VII Remake exploitait déjà l'IA pour l'amélioration des animations faciales.