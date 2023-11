Baldur's Gate III : la bien jolie version physique officialisée, pour tous les supports Baldur's Gate III : la bien jolie version physique officialisée, pour tous les supports

Décidément, Larian Studios fait les choses en très grand cette année, et l'annonce d'une version boîte est déjà une excellente nouvelle, mais c'était sans compter l'envie de bien faire les choses et à bien moins cher que chez certains : 80€ l'édition Deluxe, et incluant toutes les MAJ déjà disponibles pour y jouer sans avoir besoin de la moindre connexion (sauf sur PC, STEAM oblige).



- 2 disques sur PlayStation 5

- 3 disques sur Xbox Series X

- OST sur 3 disques

- La map enroulée

- Divers goodies

- Les bonus de l'édition Digital Deluxe

- Le tout dans une grosse boîte inspirée des 2 premiers Baldur



Prévu au premier trimestre 2024, donc peut-être des précisions aux Game Awards, où sera d'ailleurs donné la date de la version Xbox Series (en dématérialisé).