[LEAK] Xbox Next Gen : pour Microsoft, l'objectif pour 2028 sera le mélange entre natif et cloud

C'est normalement le dernier point à aborder autour de la fuite des documents FTC, et on va maintenant parler Next Gen. Attendu pour 2028 selon les plans de Microsoft (datant de l'année dernière on précise), la nouvelle génération Xbox aura évidemment droit à son gap dont certaines spécificités sont délivrées plus bas en prenant en compte que tout peut changer, la mise en place de la conception définitive sur papier n'étant prévue que pour 2024.



Mais il en ressort néanmoins que le principal pilier de Microsoft sera d'en faire la première console de « convergence totale » entre le natif et le cloud, souhait avorté à l'époque d'un certain Crackdown 3 mais qui pourrait enfin porter ses fruits dans quelques années, entre le fait que les consoles sont constamment connectées, que plus personne ne trouve rien à redire autour des connexions obligatoires sans grande justification derrière, de la fibre qui concerne désormais une majorité du public selon les territoires, sans oublier le déploiement attendu de la 6G dans les alentours de 2030.



Le terme Cloud Hybrid reste néanmoins encore très flou aujourd'hui, mais les principales promesses seront de pouvoir offrir des évolutions graphiques et techniques constantes. Nous verrons bien...