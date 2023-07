Like a Dragon Gaiden : SEGA confirme à demi-mot l'absence de version physique en occident Like a Dragon Gaiden : SEGA confirme à demi-mot l'absence de version physique en occident

Ce qui n'était qu'une spéculation commence malheureusement à se confirmer. Peu après l'officialisation en occident de Like a Dragon Gaiden, beaucoup ont rapporté qu'aucun revendeur n'avait ouvert de précommande, certaines sources attestant même que SEGA n'avait aucun plan pour une sortie occidentale, et le compte Twitter/X de l'éditeur semble aujourd'hui confirmer l'information en rappelant que le jeu sortira le 9 novembre… « en téléchargement ». Rien d'autre.



Il s'agira du deuxième gros jeu de fin d'année à ne pas bénéficier d'une version boîte après Alan Wake 2, et vu les propos des analystes, autant s'attendre à une accélération de la chose à l'avenir.