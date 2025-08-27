Starfield : Bethesda confirme ne pas avoir abandonné le suivi (extension et grosses améliorations)

On a compris qu'aucune nouvelle extension den'arriverait cette année, mais le producteur créatif Tim Land a souhaité rassurer la communauté sur le fait que le suivi n'était aucunement abandonné, et non seulement la prochaine extension est bien en cours de développement, mais l'équipe compte également continuer à améliorer drastiquement le jeu sur de nombreux autres aspects, aussi bien dans les systèmes de jeu… que lors des phases en vaisseau.De quoi faire échos à plusieurs rumeurs évoquant une sorte de second départ aux alentours du printemps 2026, avec quasi simultanément le lancement de la version PlayStation 5, la deuxième extension et une grosse upgrade d'améliorations. Une version Switch 2 a également été évoquée, toujours de manière officieuse.