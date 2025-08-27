recherche
Starfield : Bethesda confirme ne pas avoir abandonné le suivi (extension et grosses améliorations)
On a compris qu'aucune nouvelle extension de Starfield n'arriverait cette année, mais le producteur créatif Tim Land a souhaité rassurer la communauté sur le fait que le suivi n'était aucunement abandonné, et non seulement la prochaine extension est bien en cours de développement, mais l'équipe compte également continuer à améliorer drastiquement le jeu sur de nombreux autres aspects, aussi bien dans les systèmes de jeu… que lors des phases en vaisseau.

De quoi faire échos à plusieurs rumeurs évoquant une sorte de second départ aux alentours du printemps 2026, avec quasi simultanément le lancement de la version PlayStation 5, la deuxième extension et une grosse upgrade d'améliorations. Une version Switch 2 a également été évoquée, toujours de manière officieuse.

publié le 27/08/2025 à 14:28 par Gamekyo
kinectical publié le 27/08/2025 à 14:54
Star quoi?
gasmok2 publié le 27/08/2025 à 15:07
Et pendant ce temps là, les mecs de No Man's Sky annoncent encore une mise à jours gratuite qui rajoute des max de trucs
stardustx publié le 27/08/2025 à 15:47
Si un jour ces trous du cul pouvaient ajouter la prise en charge des claviers azerty ça serait cool.
vyse publié le 27/08/2025 à 15:55
Putain j'en étais sûr ils ont sorti une beta en 1.0 les bâtards
icebergbrulant publié le 27/08/2025 à 16:02
Ils vont le sortir le 26 mai 2026
bourbon publié le 27/08/2025 à 16:48
icebergbrulant Le 26 mai 2026 ?
kinectical publié le 27/08/2025 à 16:58
vyse encore pire quand tu regarde le DLC de merde produit à l’IA
icebergbrulant publié le 27/08/2025 à 17:07
bourbon C’est la date de sortie de GTA 6 (normalement )
bourbon publié le 27/08/2025 à 17:26
icebergbrulant Ah je n'avais pas fait le lien avec la date de sortie, je pensais avoir raté la date de sortie du jeu sur PS5 ou autre

Pour le coup, s'il y a bien une date à esquiver, c'est celle-ci
coconutsu publié le 27/08/2025 à 19:53
Mon plus gros problème avec le jeu s'est son univers "chiant" je vais pas spoiler mais bref ça vend pas du rêve contrairement à l'univers de Mass Effect.
kalas28 publié le 28/08/2025 à 06:23
et dire que no man sky accueille encore une maj et bethesda se branle les couilles pour améliorer plus vite leur étron mon dieu l'argent ne fais vraiment pas tout....
lazer publié le 28/08/2025 à 06:54
Bah franchement j'ai laché j'arrive plus a y revenir dessus
bennj publié le 28/08/2025 à 07:21
kalas28 gasmok2 ouais enfin quand No Man Sky est sorti il était bien pété aussi et ils ont mis des années à rendre tout ca correct. Faut pas refaire l'histoire non plus.
gasmok2 publié le 28/08/2025 à 07:51
bennj
Oh c'était pas une crotte contre Starfield, mais je reconnais juste le suivi ultra actif de NMS.
Ils se sont totalement rachetés aux yeux du public et ça c'était pas simple à faire.
bennj publié le 28/08/2025 à 08:10
gasmok2 Ah non mais totalement là dessus on peut rien dire Hello Games s'est refait une seconde jeunesse avec le suivi du jeu après les déboires du lancement C'est sur que ca aurait été bien mieux qu'il sorte dans un état correct (forcément pas avec tout le contenu qu'il y a maintenant), mais on ne va pas leur reprocher de s'être rattrapé par la suite un peu comme CDPR avec Cyberpunk.
