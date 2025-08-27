Hollow Knight Silksong : la Team Cherry a déjà mis en place ses plans de suivi/DLC
Environ une semaine nous sépare maintenant du lancement de Hollow Knight : Silksong et alors que l'attente de plusieurs années arrivera enfin à terme le 4 septembre, la Team Cherry déclare déjà auprès de Bloomberg que les plans de suivi sont finalisés avec plusieurs DLC de contenu prévu au fil du temps.
Le sujet de chaque DLC est donc acté, dont certains seront « particulièrement ambitieux », mais chaque chose en son temps et le contenu lui-même est amené à évoluer, ce qui ne surprendra pas de la part d'une équipe qui nous a fait autant attendre parce que les développeurs ne semblaient plus vouloir s'arrêter de rajouter des choses à faire dans le jeu de base.
Rappelons en passant que, pour des raisons qui nous échappent un peu, aucun prix n'a encore été annonce pour Hollow Knight Silksong (il sera également dans le Game Pass).
Ils comptent peut être faire pareil, d'où le manque d'informations sur le prix.
Le jeu a déjà une date de sortie, donc pour le shadow drop, tu repasseras.
Réjouis-toi plutôt, Hollow Knight : Silksong sort d'ici peu, profiteras même d'un long suivi qui le fera vivre au-delà de l'attente qu'on peut avoir d'un jeu qui sort, auquel on joue avant passer à un autre et puis s'« oublie » parmi tant d'autres, car l'industrie est ce qu'elle est et les joueurs : les impatients (et excécrables) enfants qu'ils sont. Parce que, franchement, comment peut-on s'inquiéter d'un Hollow Knight « 3 », quand le 2 s'apprête enfin à sortir, avec un suivi similaire, on imagine, au premier opus ? Comment ?, donc...
De mémoire, c'est Reggie Fils Aime qui a contacté la team cherry avec l'idée du shadow drop pendant le Nintendo direct de juin 2017. Il avait vu le potentiel du jeu et y croyait fortement. A la suite, les joueurs switch ont boosté la popularité de la licence et avec la sortie PS/Xbox, ils ont pu gagner le respect de l'ensemble des communautés
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au départ Silksong devait sortir dans un premier temps ur Switch et PC. Mais Xbox est intervenu pour reprendre le partenariat marketing. Par contre pour quelle raison ce changement ? Aucune idée, gros chèque de Microsoft ? Ou Doug Bowser n'a pas su garder l'exclusivité (il est tellement invisible par rapport à RFA)
Après à choisir, je préférais qu'ils sortent un jeu complet tous les 10 ans plutôt qu'avoir un suivi étalé sur plusieurs années pour un même jeu.
« [...] mais ils sont drôle la Team Cherry avec le planning de DLC, quand on sait ce qu'il s'est passé avec leur plan pour les extensions de Hollow Knight 1... »
Soit heureux plutôt, ça veut dire qu'ils ont de la suite dans les idées si, avec l'extension qu'était prévue pour le personnage d'Hornet pour Hollow Knight, la Team Cherry a finalement pris conscience, chemin faisant, que ce qu'ils produisaient n'étaient plus un DLC seulement (d'un jeu ayant reçu déjà plusieurs DLC pas dégueulasses [du tout même]), mais un jeu entier.
Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'on s'aperçoit qu'un projet pensé initialement petit, en l'espèce, se révèle avoir en vérité le potentiel d'être quelque chose de plus « grand », alors deux choix s'offrent à toi :
1) soit tu continues sur ta trajectoire en sacrifiant pour beaucoup le potentiel que t'as décelé en travaillant sur ton projet pour le rendre disponible comme présenté initialement (là en l'occurance, aux backers du Kickstarter)
2) soit tu vas à ton rendez-vous à l'heure, parce que ce rendez-vous passé, il sera passé, définitivement (car ce ne sera plus pareil après), de sorte à ne rien regretter et avancer sans frustration aucune d'avoir manqué une opportunité qu'il te suffisait pourtant de saisir.
Car on peut bien sûr croire que les idées peuvent migrer d'un projet à un autre, et c'est pas faux, mais alors il faudra les adapter à un projet nouveau certainement différent, ce qui n'est pas intuitif pour un sous (et si tant que tes idées soient adaptables à ce nouveau schéma).
Bref, la Team Cherry est la mieux placée pour prendre ce genre de décision, et à ce que j'ai compris, en offrant l'opus à venir aux backers du Kickstarter d'Hollow Knight, ils ne rompront pas la promesse faite à leur backers les ayant financé avec Hollow Knight. Sauf que, ceux-là n'auront pas, au bout du compte, un DLC d'un jeu existant, mais un jeu entier dans cet univers au travers lequel ils se sont donné à cœur joie de progresser.
Au reste, on saura en temps voulu comment se déroulera cette suite de DLC à paraître.
Mais sinon, je comprend tout à fait ton sentiment sur le suivi d'un jeu, car il est vrai que le suivi d'un jeu en appel à quelque chose de contre intuitif quand l'on achète un produit, quel qu'il soit.
Maintenant, il est aussi vrai que la licence est née d'un Kickstarter où l'on essaye de se projeter dans le contenu que l'on pourrait produire en plus pour être mieux subventionné par la campagne de financement participative lancée à cette occasion, donc en l'espèce, j'ai tendance à être compréhensif de cette façon de faire quant à ce projet (qui en est la continuité directe). Puis quand on sait ce qu'ils ont produit déjà de base pour Hollow Knight, sans compter le reste, bah j'ai la « faiblesse » de leur tolérer ce que je ne tolère pas chez les autres.
Ça me donne moins envie de le prendre maintenant pour le coup
Ici, ça n'a simplement aucun sens, ils ont communiqué la date de sortie y a presque une semaine, et toujours pas de prix, alors que le jeu sort dans une semaine. . .